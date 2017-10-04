Работа журналистов в «ЛНР»/«ДНР» и Крыму становится все более небезопасной: НСЖУ

Национальный союз журналистов (НСЖУ) фиксирует грубое нарушение права свободного доступа к получению информации из разных источников и права на выражение собственных взглядов и мнений, а также ухудшение условий работы журналистов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и аннексированном Россией Крыму.

Об этом говорится в последнем отчете НСЖУ в рамках мониторинга «Индекс физической безопасности журналистов Украины».

Так, на территории «ДНР» и «ЛНР» с 2014 года украинские журналисты не могут работать легально; все редакции новых местных СМИ используют ресурсы и расположены в захваченных помещениях городских и районных газет с многолетней историей, например «Стахановский рабочий», «Енакиевский рабочий» и др.; в «ЛНР» все коммунальные СМИ заставили перерегистрироваться по российскому законодательству.

Также в «ДНР» и «ЛНР» сформированы перечни сайтов, доступ на которые провайдеры должны блокировать. Среди них – «Радио Свобода», «ОстроВ», «Новости Донбасса», «Цензор.net», «Украинская правда» и др.