Работа журналистов в «ЛНР»/«ДНР» и Крыму становится все более небезопасной: НСЖУ

Национальный союз журналистов (НСЖУ) фиксирует грубое нарушение права свободного доступа к получению информации из разных источников и права на выражение собственных взглядов и мнений, а также ухудшение условий работы журналистов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и аннексированном Россией Крыму.
Об этом говорится в последнем отчете НСЖУ в рамках мониторинга «Индекс физической безопасности журналистов Украины».
Так, на территории «ДНР» и «ЛНР» с 2014 года украинские журналисты не могут работать легально; все редакции новых местных СМИ используют ресурсы и расположены в захваченных помещениях городских и районных газет с многолетней историей, например «Стахановский рабочий», «Енакиевский рабочий» и др.; в «ЛНР» все коммунальные СМИ заставили перерегистрироваться по российскому законодательству.
Также в «ДНР» и «ЛНР» сформированы перечни сайтов, доступ на которые провайдеры должны блокировать. Среди них – «Радио Свобода», «ОстроВ», «Новости Донбасса», «Цензор.net», «Украинская правда» и др.
В течение трех лет на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 28 журналистов освобождены из плена или найдены после того, как считались пропавшими без вести. В 2014 году освобождено 20 человек, в 2015-м – семь, в 2016-м – один. Но, по данным НСЖУ, общее количество журналистов, которые содержались в плену и подвергались пыткам, намного больше.
Журналисты иностранных СМИ также имеют ограниченный доступ на территорию «ЛНР»/«ДНР», тогда как их российские коллеги получают там полное содействие. В частности, отказ на работу в «ДНР» получали представители ряда мировых СМИ, таких как ВВС, Al Jazeera, The New Yourk Times, Deutsche Welle и др.
"Все изложенные факты свидетельствуют о серьезных проблемах с доступом к информации, которые существуют на неподконтрольных территориях Донбасса, с физической безопасностью журналистов, работающих для украинских медиа и защитой лиц, выступающих источником информации для украинских СМИ", – констатирует НСЖУ.
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Что касается Крыма, то там происходит ущемление независимых СМИ: Роскомнадзор блокирует доступ к статьям, прокуратура запрещает работу независимых медиа, а независимые голоса или критика приравнивается к сепаратизму или экстремизму; за независимыми журналистами ведется слежка, им блокируют возможность фото- и видеосъемки на публичных мероприятиях; распространена практика доносов на независимых журналистов, в том числе и со стороны журналистов провластных изданий.
"Очевидно, что действия оккупационных властей направлены на «зачистку» информационного пространства в Крыму, уничтожение малейших островков свободы выражения мнений в медиа", – отмечают в НСЖУ.
Фото: informator.news