Рабочая группа Нацсовета разработает механизм работы с черными списками артистов

Вчера, 30 ноября, премьер-министр Владимир Гройсман встретился с участниками кино- и телерынка. Одним обсуждаемых вопросов был о «черных списках» Министерства культуры и отсутствии четкой системы работы с ними.

Как сообщает пресс-служба «1+1», также участвовавшего в этой встрече, премьер поддержал идею создания Нацсоветом по телевидению и радиовещанию рабочей группы для разработки механизма, который сможет обеспечить прозрачные правила и общую целесообразность такого процесса. Участники встречи согласились, что сейчас система работает избирательно и непрозрачно.

"Мы рады, что ситуация со «Сватами» по крайней мере стала катализатором процессов, направленных на оздоровление рынка. Мы готовы активно участвовать в такой работе и уже готовим предложения по нормализации этой сферы", – сказал генеральный директор 1+1 media Александр Ткаченко.