ТЕЛЕКРИТИКА

Рабочая группа Нацсовета разработает механизм работы с черными списками артистов

Общество

Вчера, 30 ноября, премьер-министр Владимир Гройсман встретился с участниками кино- и телерынка. Одним обсуждаемых вопросов был о «черных списках» Министерства культуры и отсутствии четкой системы работы с ними.

Как сообщает пресс-служба «1+1», также участвовавшего в этой встрече, премьер поддержал идею создания Нацсоветом по телевидению и радиовещанию рабочей группы для разработки механизма, который сможет обеспечить прозрачные правила и общую целесообразность такого процесса. Участники встречи согласились, что сейчас система работает избирательно и непрозрачно.

"Мы рады, что ситуация со «Сватами» по крайней мере стала катализатором процессов, направленных на оздоровление рынка. Мы готовы активно участвовать в такой работе и уже готовим предложения по нормализации этой сферы", – сказал генеральный директор 1+1 media Александр Ткаченко.

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Напомним, 29 ноября Госкино отменило госрегистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты» студии «Квартал 95». Это связано с тем, что СБУ запретила российскому актеру Федору Добронравову въезд в нашу страну, а Минкультуры внесло его имя в черный список.

Между тем такие же решения относительно других украинских сериалов, роли в которых сыграли российские актеры из черного списка, не принимались. В связи с этим «1+1» призвал к открытой дискуссии по поводу необходимости определения четких и прозрачных критериев для принятия подобных решений, чтобы это не напоминало «охоту на ведьм».

Фото: Максим Лисовой

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