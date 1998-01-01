Пять журналисток, которые вошли в историю

Маргарет Бурк-Уайт начала с того, что фотографировала школьные здания и продавала их выпускникам этих школ.

Затем она переехала в Кливленд и открыла небольшую студию около промзоны. Месяцы экспериментов позволили ей сделать невероятные снимки производства стали. Эти фотографии увидел издатель журнала Fortune Генри Льюис и пригласил Бурк-Уайт на работу. Льюис хотел показать красоту индустрии в своем издании, используя драматические иллюстрации, которые были частью истории, а не просто дополняли ее.

Работая Fortune, а затем в Life Бурк-Уайт стала первым западным фотографом, которая посетила промышленные объекты СССР и вообще стала первой женщиной-фотожурналистом.