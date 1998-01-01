Пять журналисток, которые вошли в историю

Лауреат Нобелевской премии мира, первая леди американской журналистики, изгнанный из нацистской Германии репортер, военный корреспондент и фотожурналист.
Маргарет Бурк-Уайт
Маргарет Бурк-Уайт начала с того, что фотографировала школьные здания и продавала их выпускникам этих школ.
Затем она переехала в Кливленд и открыла небольшую студию около промзоны. Месяцы экспериментов позволили ей сделать невероятные снимки производства стали. Эти фотографии увидел издатель журнала Fortune Генри Льюис и пригласил Бурк-Уайт на работу. Льюис хотел показать красоту индустрии в своем издании, используя драматические иллюстрации, которые были частью истории, а не просто дополняли ее.
Работая Fortune, а затем в Life Бурк-Уайт стала первым западным фотографом, которая посетила промышленные объекты СССР и вообще стала первой женщиной-фотожурналистом.
«Так получилось, что она была единственным иностранным фотографом, который был в Москве во время нападения Германии»
Бурк-Уайт стала такжепервой женщиной — военным журналистом. С мая по сентябрь 1941 года она находилась в СССР и как раз в этот момент немецкий войска напали на Советский Союз. Так получилось, что она была единственным иностранным фотографом, который присутствовал в Москве во время нападения Германии.
Бурк-Уайт сопровождала американские войска в Северной Африке, Италии и Германии. А один из ее самых известных снимков, снятый во время корейской войны — голова шпиона, отрубленная южнокорейским военным. Ей также принадлежит последний портрет Махатмы Ганди.
Марта Геллхорн
Военная корреспондентка, посвятившая около 60 лет своей жизни написанию репортажей.По поручению администрации президента Франклина Рузвельта она сделала огромную серию репортажей о том, какие последствия имела Великая депрессия для разных слоев населения по всей стране. Позже вышел сборник ее статей под названием «Беда, которую я видела».
В 1930-х годах она познакомилась с Эрнестом Хемингуэем и они вместе отправились писать репортажи в Испанию, охваченную гражданской войной. Существует даже версия, что репортажи Марты профессиональнее, чем у прославленного писателя.
«Существует версия, что репортажи Геллхорн профессиональнее, чем Хемингуэя»
Геллхорн славилась тем, что может быстро находить знакомства с влиятельными людьми. После Испании они поженились и работали вместе также во Франции, Финляндии, Индонезии и Китае.
Когда началась Вторая мировая война, Геллхорн полностью погрузилась в работу, что не понравилось Хемингуэю. Он заставил ее выбрать — либо брак, либо журналистика. Марта выбрала профессию и прославилась в качестве военного корреспондента. После окончания войны, она освещала конфликты в других горячих точках планеты.
Кэтрин Грэм
Грэм вошла в историю, как «первая леди американской журналистики». Во времена Великой депрессии ее отец, Юджин Мейер, купил обанкротившуюся газету The Washington Post и сделал мужа Кэтрин главным редактором. А после смерти супруга газету возглавила сама Кэтрин Грэм.
Именно под ее руководством издание стало одним из ведущих в американской журналистике. The Washington Post опубликовала секретный отчет Пентагона о результатах войны во Вьетнаме и сделали серию материалов, вызвавших «Уотергейтский скандал».
«Изгнание из нацистской Германии сделало журналистку суперзвездой»
Публиковать материалы «Уотергейтского скандала» не хватило смелости ни одному другому изданию. Давление администрации было очень сильным, Кэтри Грэм тогда даже наняла телохранителей. Когда журналисты Боб Вудвард и Карл Бернстейн расследовали эту тему, они обратились за комментарием к министру юстиции Джону Митчелу (контролировал секретный фонд, который организовал вторжение в штаб демократов). Тот в ответ пообещал: "Если вы только попробуете это напечатать, я вашей Кэтри Грэм сиську откручу!". Когда эту угрозу передали Кэтрин, она лишь уточнила: "Есть еще какие-нибудь новости?".
После публикаций The Washington Post Никсон ушел в отставку, журналисты получили «пулитцера», а газета стала непререкаемым авторитетом в журналистике. В 1998 году Грэм получила Пулитцеровскую премию за публикацию своих мемуаров.
Дороти Томпсон
Адольф Гитлер неохотно общался с иностранными журналистами, но в 1931 году дал интервью Дороти Томпсон. "Я была уверена, что иду на встречу с будущим диктатором Германии, но на самом деле увидела жалкого человека, который поставил в тупик всю Европу", написала она в статье «Я видела Гитлера».Она уверяла, что Гитлер вовсе не зверский диктатор и Европе не стоит его бояться. Позже Томпсон призналась, что ее прогноз — ужасная ошибка. Гитлер получил власть в Германии и начал строить тоталитарное государство.
В 1934 году к ней в гостиничный номер Берлина пришел полицейский и вручил приказ, предписывающий покинуть страну в течение 48 часов. Это было первое изгнание иностранного репортера в Германии.
Изгнание сделало журналистку суперзвездой. Почти весь корпус британских и американских журналистов пришли на вокзал, чтобы провести Томпсон. В своих дальнейших статьях она осуждала нацистов, требовала, чтобы Америка открыла свои границы для немецких беженцев и поддержала создание еврейского государства в Палестине. По версии журнала Time в 1939 году Дороти Томпсон стала второй по влиятельности женщиной в США, после Элеоноры Рузвельт.
Тавакуль Карман
Лауреат Нобелевской премии мира в 2011 году. Тавакуль вместе с семью другими женщинами-журналистками создали правозащитное движение «Женщины-репортеры без границ». Его цель — защита прав человека, в особенности права на свободу убеждений и на свободное их выражение.
Журналистикой начала заниматься в 2005 году. Она сотрудничала с йеменской газетой «Аль-Тхавра», также является членом «Синдиката йеменских журналистов».Мировую известность ей принесла революция в Йемене, которая была частью Арабской весны в 2011 году. Местные жители окрестили ее «матерью революции».
"Через неделю после начала протестов я была задержана сотрудниками сил безопасности посреди ночи. Это стало определяющим моментом в ходе Йеменской революции: СМИ сообщили о моем аресте и демонстрации вспыхнули в большинстве провинций страны; они были организованы студентами, общественными активистами и политиками. Давление на правительство было сильным, и меня отпустили через 36 часов пребывания в женской тюрьме, где меня держали в цепях», – вспоминает она в своей статье для The Guardian.