Пять документальных фильмов Павла Шеремета

Фильм, состоящий из двух серий, о развале Советского Союза, что его предвещало и как прошел последний год существования СССР. Павел Шеремет еще в начале фильма отмечает, что 1991 год даже начался не так, как обычно. К советским гражданам в новогоднюю ночь вместо председателя ЦК КПСС обратился президент США. "Получилось очень красиво, но зловеще", – говорит автор.

Шеремет рассказывает о роли Горбачева, Ельцина, литовских националистов, рижских омоновцев, коммунистов и демократов в начале развала советского Союза. Именно этому посвящена первая серия фильма под названием «Заговор».

В 1991 году страны Балтии были уже фактически потеряны, как и Закавказье, а Украина все больше требовала самостоятельности. Однако битва за власть еще не была завершена и у каждой из сторон был свой план боевых действий, и они всегда готовились к финальной битве, после которой Советский Союз пал.

Вторая серия фильма называется «Переворот». В ней Шеремет рассказывает о смещении с должности Михаила Горбачева и победе Бориса Ельцина. Автор восстанавливает события лета 1991 года, когда была совершена неудачная попытка переворота, и анализирует, почему она провалилась.