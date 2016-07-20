Пять документальных фильмов Павла Шеремета

Причины и последствия второй чеченской войны, кто стоит за исчезновением лидеров белорусской оппозиции и как распадался Советский Союз.
«1991. Последний год империи»
Фильм, состоящий из двух серий, о развале Советского Союза, что его предвещало и как прошел последний год существования СССР. Павел Шеремет еще в начале фильма отмечает, что 1991 год даже начался не так, как обычно. К советским гражданам в новогоднюю ночь вместо председателя ЦК КПСС обратился президент США. "Получилось очень красиво, но зловеще", – говорит автор.
Шеремет рассказывает о роли Горбачева, Ельцина, литовских националистов, рижских омоновцев, коммунистов и демократов в начале развала советского Союза. Именно этому посвящена первая серия фильма под названием «Заговор».
В 1991 году страны Балтии были уже фактически потеряны, как и Закавказье, а Украина все больше требовала самостоятельности. Однако битва за власть еще не была завершена и у каждой из сторон был свой план боевых действий, и они всегда готовились к финальной битве, после которой Советский Союз пал.
Вторая серия фильма называется «Переворот». В ней Шеремет рассказывает о смещении с должности Михаила Горбачева и победе Бориса Ельцина. Автор восстанавливает события лета 1991 года, когда была совершена неудачная попытка переворота, и анализирует, почему она провалилась.
«Чеченский дневник»
Фильм Павла Шеремета о второй чеченской войне состоит из трех серий — «Вторжение», «Воля» и «Город-призрак». Автору удалось восстановить события тех дней и поговорить с их непосредственными участниками.
В первой части журналист рассказывает о предпосылках начала военной кампании и вторжении российских войск в Чечню. Российские офицеры рассказывают Шеремету, что не всем было понятно, почему нужно было идти на Чечню. Во второй серии речь уже идет о самих боевых действиях. О том, как высшие чины принимали решения о характере действий в Чечне. Как им действовать? Кнутом или пряником? Уничтожать или уговаривать? В третьей серии Шеремет уже рассказывает о разрушенном городе Грозный, который раньше процветал, а после чеченских кампаний превратился в город-призрак и главными там стали люди с автоматами.
«Дикая охота»
Фильм, снятый в 2001 году, рассказывает о судьбах пропавших в Беларуси политиков Юрия Захарченко и Виктора Гончара, журналиста Дмитрия Завадского и бизнесмена Анатолия Красовского. Все они открыто выступали против белорусской власти. Шеремет долго боролся за то, чтобы фильм пустили в эфир российского телеканала ОРТ, а в Беларуси его ожидаемо заблокировали. Ведь работа Шеремета по сути была первой попыткой разобраться в причинах исчезновения лидеров оппозиции.
«Шеремету удалось зафиксировать доказательства причастности белорусской власти к исчезновениям лидеров оппозиции»
Павел Шеремет общался с родственниками пропавших людей, которые не могут поверить в то, что государство молчит и ничего не говорит о них. А следствие не проявляет никакой активности. Более того, глава Администрации президента Владимир Заметалин и вовсе предполагает, что похищения являются частью провокации Шеремета и Завадского, которые хотели подготовить сенсацию накануне выборов президента Беларуси.
Автору удалось зафиксировать доказательства причастности власти к исчезновениям лидеров оппозиции. Однако отсутствие независимого расследования не позволило привлечь виновных к ответственности.
«Дикая охота-2»
Позже вышло продолжение фильма под названием «Дикая охота-2». Фильм также был запрещен для показа в Беларуси и даже российские власти делали все возможное, чтобы его не показали и в России, учитывая теплые отношения между государствами. Как итог, руководство ОРТ приняло решение вырезать из фильма все острые моменты, касающиеся президента Александра Лукашенко.
«Егор Гайдар. Окаянные дни»
Документальный фильм о российском государственном деятеле Егоре Гайдаре, снятый Павлом Шереметом в 2011 году. В своем фильме журналист попытался посмотреть на судьбу Гайдара сквозь призму исторических изменений 1990-х годов. Для этого он общается с его коллегами, членами семьи и вставляет в фильм отрывки из интервью самого Гайдара. Шеремет раскрывает героя не только как государственного деятеля, но и как человека, много внимания уделяя его личностным качествам.
Интересно, что в фильме даже есть эпизоды общения Гайдара с простыми людьми на улицах России. Они наглядно передают царствующую тогда атмосферу. Когда люди с ненавистью и неприятием относились к шоковой терапии, предпринимаемой непосредственно Гайдаром. В те моменты Россия была на грани развала.