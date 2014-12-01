Путин подписал закон, запрещающий анонимность в мессенджерах

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона, сообщается на сайте правовой информации.

Документ обязывает мессенджеры работать только с пользователями, чья личность установлена с помощью номера телефона, так как у операторов связи должны быть паспортные данные абонентов. Также он обязывает владельцев таких сервисов обеспечить возможность рассылки сообщений от органов государственной власти.За невыполнение закона мессенджер может быть заблокирован по решению суда.

Кроме того, Путин подписал закон о запрете обхода блокировок с помощью анонимайзеров и VPN. Он обязывает владельцев VPN-сервисов и анонимайзеров сотрудничать с органами власти и ограничивать доступ к адресам из реестра запрещенных в РФ сайтов. В случае неисполнения требований сервисам-нарушителям грозит блокировка.

Еще один закон, подписанный российским президентом, – о телемедицине. Он позволяет врачам проводить удаленные медицинские консультации. Также пациенты смогут получить электронные рецепты, в том числе на препараты, содержащие наркотические вещества. Вместе с тем документне разрешает врачам дистанционно ставить диагноз и назначать лечение до очного приема.Для получения консультации пациентам необходимо авторизоваться в системе с помощью электронной подписи или сайта Госуслуг.

Также Путин подписал закон, ужесточающий наказание за доведение до самоубийства и склонение к совершению самоубийства, в том числе путем создания «групп смерти» в соцсетях. Теперь за это предусмотрен срок от 5 до 10 лет лишения (ранее – до 5 лет), а для виновных в склонении к самоубийству детей или беременных женщин предусмотрено от 6 до 12 лет лишения свободы (ранее – до 6 лет).

Фото: Kremlin.ru