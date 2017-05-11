Путин подписал указ об исключении анонимности в рунете

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении стратегии развития информационного общества на 2017-2030 год. Он предусматривает регулирование «похожих на СМИ» интернет-сервисов, а также исключение анонимности в рунете, сообщают «Ведомости».

Российские власти считают необходимым выработать некую систему, которая будет гарантировать конфиденциальность и личную безопасность пользователей, конфиденциальность их информации и исключит анонимность, "безответственность пользователей, безнаказанность нарушителей в сети интернет".

В список похожих на СМИ сервисок, согласно документу, входят интернет-телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети, мессенджеры и любые другие сайты в интернете. Как именно их нужно регулировать, в стратегии не уточняется. Тогда как традиционные медиа (радио, ТВ, печатные СМИ и библиотеки), как отмечается, нужно будет «поддержать».

По мнению авторов документа, дополнительное регулирование в интернете нужно, чтобы сформировать в России информационное пространство, которое бы учитывало потребности граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений.

Фото: Kremlin.ru