Pussy Riot выиграли дело в Европейском суде по правам человека

Алехина и Толоконникова, согласно решению ЕСПЧ, должны получить по 16 тыс. евро, а Самуцевич – 5 тысяч. Кроме того, Россия обязана компенсировать им все судебные издержки в размере 11,7 тыс. евро.

В решении ЕСПЧ говорится о том, что российские власти в процессе суда над Pussy Riot нарушили такие базовые права, как право на личную свободу и неприкосновенность, право на справедливый суд и на свободу самовыражения, а также запрет пыток.

Напомним, что недавно другие участники Pussy Riot выбежали на поле в полицейской форме прямо во время финала Чемпионата мира по футболу.