Pussy Riot выиграли дело в Европейском суде по правам человека

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил выплатить денежную компенсацию Марии Алехиной, Надежде Толоконниковой и Екатерине Самуцевич по делу о «панк-молебне» в храме Христа Спасителя. Суд уличил российские власти в нарушении прав человека.
Алехина и Толоконникова, согласно решению ЕСПЧ, должны получить по 16 тыс. евро, а Самуцевич – 5 тысяч. Кроме того, Россия обязана компенсировать им все судебные издержки в размере 11,7 тыс. евро.
В решении ЕСПЧ говорится о том, что российские власти в процессе суда над Pussy Riot нарушили такие базовые права, как право на личную свободу и неприкосновенность, право на справедливый суд и на свободу самовыражения, а также запрет пыток.
Напомним, что недавно другие участники Pussy Riot выбежали на поле в полицейской форме прямо во время финала Чемпионата мира по футболу.