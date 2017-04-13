Прокуратура провела обыски в офисе, в котором находится редакция «Апострофа»

Крымская прокуратура (прокуратура АРК) вчера, 13 апреля, провела обыск в помещении Международного центра перспективных исследований в Киеве, в котором также находится редакция интернет-издания «Апостроф», сообщает «Украинская правда».

Следственные действия происходили в рамках расследования дела народного депутата Андрея Артеменко, подозреваемый в передаче экс-советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией для отмены санкций.По словам нардепа, следователи считают, что именно МЦПИ разработал этот «мирный план».

Напомним, в феврале газета The New York Times сообщила, что Артеменко передал Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией для отмены санкций, предусматривающийвывод российских войск из восточной Украины и референдум о передаче Крыма в аренду РФ на 50 или 100 лет.Также нардеп якобы передал в США доказательства коррумпированности президента Петра Порошенко.

Сам Артеменко утверждает, что не передавал никакого плана в Белый дом, а был вовлечен США в переговоры по украинскому вопросу.