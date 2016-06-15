Прокуратура просит «Вести» опубликовать вызов Клименко к следователям

Главная военная прокуратура обратилась к газете «Вести» с просьбой опубликовать вызов в прокуратуру бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, которого называют владельцем «Медиа Холдинга Вести Украина», для проведения процессуальных и следственных действий по делу о растрате 3 млрд грн из госбюджета.

"Нашли самый короткий путь донести информацию подозреваемому в грабеже государства на 3 млрд грн владельцу крокодильего стула и слез, а также сожительницы (по совместительствуглавы совета директоров медиахолдинга «Вести») Клименко о вызове в Генпрокуратуру.Ожидаем ответа и печати повестки в собственной ньюс-пейпа", - написал в своем Facebook главный военный прокурор Анатолий Матиос, опубликовав также письмо ГПУ в редакцию.

Согласно письму, 1 марта Голосеевский райсуд Киева разрешил начать специальное досудебное расследование Клименко. В связи с этим в ближайшее время орган досудебного расследования объявит об официальном вызове экс-министра в прокуратуру. Эта повестка будет опубликована в «Урядовом курьере».

"Но, учитывая родственные связи руководства газеты «Вести» с подозреваемым Клименко, Главная военная прокуратура считает необходимым направить копию вызова в вашу редакцию. По мнению органа досудебного расследования, публикация указанной повестки именно этим СМИ является наиболее эффективным способом передачи ему информации", - говорится в письме.

Напомним, в августе 2016 года ГПУ сообщала, что собрала достаточно доказательств вины Клименко. В частности, он обвиняется в участии в организованной Януковичем преступной организации, которая занималась возмещением НДС на счета фиктивных предприятий, подконтрольных экс-министру.