Прокуратура подозревает кинокомпании в отмывании денег Госкино

Прокуратура Киева выявила нарушения в деятельности кинокомпаний, получивших финансирование от Госкино. Об этом ТСН сообщил заместитель столичного прокурора Андрей Андреев.

"Мы получили оперативную информацию, которая позволяет утверждать, что эти предприятия после получения бюджетного финансирования имели взаимоотношения с фиктивными предприятиями, оплачивая несуществующие услуги", – сказал он.

По информации ТСН, под проверки попали все компании, которые в течение последних трех лет получали бюджетное финансирование, среди которых, в частности, – Киностудия Довженко, «Пронто фильм», «Анимаград», студия «Кинороб», «Инсайт медиа», «Директория кино» и др., а также глава Госкино Филипп Ильенко.

По словам самого главы ведомства, ни в Госкино, ни ему лично не поступало ни одного официального обращения от прокуратуры, которое касалось бы упомянутого в новостях расследования. "Поэтому мне очень странно, что представители киевской прокуратуры решили выступить с «обвинениями» именно через выпуски новостей телеканала", – написал он в своем Facebook.

Напомним, в середине июня в ТСН вышел сюжет о коррупции в Госкино. В ответ на него свою поддержку ведомству и ее главе выразили в открытом письме около 200 украинских кинематографистов. А на «1+1» тогда сообщили, что данный сюжет – лишь начало расследований о коррупции чиновников Госкино.

После этого в ТСН вышло еще несколько сюжетов о деятельности Госкино, в ответ на которые Филипп Ильенко обвинил «1+1» в создании предвзятых и манипулятивных сюжетов.

Фото: Dzerkalo.media (со съемочной площадки фильма «Брама» компании «Директория кино»)