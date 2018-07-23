Проходной двор: как турецкого журналиста похитили прямо из СИЗО

Сложно сказать. О похищении бизнесмена Салиха Зеги Игита известно немного. Якобы к нему на улице подошли двое незнакомцев, скрутили и увезли в турецкое консульство. И уже оттуда каким-то путем переправили в следственный изолятор турецкого города Мерсин.

А вот с журналистом Юсуфом Инаном ситуация немного яснее. В Турции его обвиняют в том, что он является членом организации FETO оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, которая после попытки переворота в 2016 году считается террористической. Запрос Турции на экстрадицию Инана из Украины был официальный, но, по словам адвоката Инны Кузьминых, никаких оснований для экстрадиции никто не предоставил.

Тем не менее 12 июля украинские правоохранительные органы задержали Инана в Николаеве и отправили в СИЗО. Уже 15 июля прошел суд, который постановил экстрадировать его в Турцию. С этого момента у обвиняемого по закону было пять суток, чтобы подать апелляцию. Но сделать этого он не успел, так как из СИЗО исчез. Чтобы появиться уже в Турции. Как именно и кто вывозил его из страны – неизвестно.