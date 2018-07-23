Проходной двор: как турецкого журналиста похитили прямо из СИЗО

За минувшую неделю из Украины похитили сразу двоих граждан Турции – журналиста Юсуфа Инана и бизнесмена Салиха Зеги Игита. Известно, что оба уже находятся на территории Турции, куда их вывезли тайно и насильно. Наши правоохранительные органы делают вид, что ничего не происходит.
Сложно сказать. О похищении бизнесмена Салиха Зеги Игита известно немного. Якобы к нему на улице подошли двое незнакомцев, скрутили и увезли в турецкое консульство. И уже оттуда каким-то путем переправили в следственный изолятор турецкого города Мерсин.
А вот с журналистом Юсуфом Инаном ситуация немного яснее. В Турции его обвиняют в том, что он является членом организации FETO оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, которая после попытки переворота в 2016 году считается террористической. Запрос Турции на экстрадицию Инана из Украины был официальный, но, по словам адвоката Инны Кузьминых, никаких оснований для экстрадиции никто не предоставил.
Тем не менее 12 июля украинские правоохранительные органы задержали Инана в Николаеве и отправили в СИЗО. Уже 15 июля прошел суд, который постановил экстрадировать его в Турцию. С этого момента у обвиняемого по закону было пять суток, чтобы подать апелляцию. Но сделать этого он не успел, так как из СИЗО исчез. Чтобы появиться уже в Турции. Как именно и кто вывозил его из страны – неизвестно.
19 июля к ней присоединился и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
«Журналистов нельзя привлекать к ответственности за выражение своего мнения. Вызывает опасения, что критиковавший власть журналист был экстрадирован в Турцию. Я прошу украинские власти уточнить, были ли учтены его свобода выражения и право на апелляцию», – заявил Дезир.
Уже в процессе подготовки этого материала стало известно, что ситуацией обеспокоены и в Европейской федерации журналистов.
Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечает, что ситуация с турецким журналистом Юсуфом Инаном очень тревожная и вызывает беспокойство.
«Для международных партнеров НСЖУ, в частности Международной и Европейской федераций журналистов, принципиальным является соблюдение украинскими властями прав оппозиционных иностранных журналистов, – отметил Сергей Томиленко. – Сейчас мы видим, что действия украинских силовиков абсолютно дикарские: такими были депортация грузинского журналиста Тамаза Шавшишвили в прошлом году, нарушение прав азербайджанского журналиста Фикрата Гусейнова весной этого года. И вот теперь новая ситуация, которая показывает, что Украина – страна, представляющая опасность для оппозиционных иностранных журналистов.
Ситуация с безопасностью иностранных журналистов в Украине остается крайне тревожной. Буквально недавно, 5 марта, в Киеве пытались похитить азербайджанского журналиста Фикрета Гусейнли, а 6 июля чуть не пропала казахская журналистка Жанара Ахмет. И это только за последнее время.
Как долго будет продолжаться этот проходной двор? Почему иностранные спецслужбы чувствуют себя в Украине как у себя дома? И кто защитит оппозиционных журналистов из других государств от похищений? Пока что на эти вопросы ответа нет.