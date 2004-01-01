Президент-футболист Джордж Веа в 13 цитатах

Вчера стало известно, что во втором туре выборов президента Либерии победил Джордж Веа — бывший футболист, единственный африканец, выигравший награду «Золотой мяч», а на данный момент посол доброй воли ЮНИСЕФ и популярный африканский политик.

Кому, как не киевлянам знать все плюсы и все минусы ситуации, когда выдающийся спортсмен приходит во власть. Так что «Телекритика» решила присмотреться к фигуре Джорджа Веа пристальнее – и собрала для вас самые показательные цитаты политика из интервью разных лет.

Джордж Веа на поле. Чернокожего спортсмена можно узнать по синей форме _

1 О себе и о мире

"Мир должен знать, что я хороший человек".

2 О своей семье

"Мне не на что жаловаться. Я был одним из 13 детей в семье, и после того, как родители развелись, меня растила бабушка Эмма. С помощью Бога и футбола я смог сделать что-то стоящее в своей жизни".

3 О карьере

"Кто мог подумать, когда я в 22 года приехал из Камеруна и подписал контракт с «Монако», что однажды получу «Золотой мяч»?"

4 О жизни

"У меня была очень тяжелая жизнь, временами у нас не было даже еды, но я не люблю оглядываться назад. У меня больше нет отца, матери или бабушки. Я смотрю вперед".

5 О футболе

"Футбол – объединяющая сила. Я видел это, когда в моей стране, Либерии, шла война, и футбол вернул в Либерию единство. Теперь мы должны творить мир и способствовать благополучию во всей Африке".

6 О возрасте

"В настоящее время я смотрю футбол по телевизору, как и любой другой 50-летний мужчина. На самом деле, шучу – я до сих пор в достаточно хорошей форме, чтобы играть. Каждый день в 8 утра я хожу в тренажерный зал, чтобы поддерживать себя в форме".

7 О самокритике

"Когда со мной связались представители футбольной федерации Франции, чтобы сообщить, что я получил «Золотой мяч», я подумал: «Кто-то просто решил подшутить надо мной»".

8 О больших деньгах в спорте

"Я был бы рад увидеть, как те суммы, которые вливаются сегодня в спорт, оседают не только в самых больших клубах, но и перетекают в менее крупные".

9 О Пеле

"Когда я смотрю на DVD записи игр Пеле, как он забивает очередной гол – у меня мурашки бегут по всему телу".

10 О футбольных тренерах

"Тренеры стали более осторожными. Это было очевидно на чемпионате мира этого [2010] года. Там было много тренеров, главной целью которых было просто не проиграть".

11 Об Андрее Шевченко

"Шева просто исключительный футболист. Кому же, если не ему, стать обладателем «Золотого мяча» в этом [2004] году?"

12 О своем сыне-футболисте

"Я очень доволен сыном. Он уже почти с меня ростом (рост Джорджа Веа 1,84 м, – «Телекритика»), думаю, будет выше. Он быстрый, у него есть чувство гола и вообще хорошо чувствует игру. Я все это говорю не потому, что он – мой сын, просто он действительно талантлив".

13 О самом важном