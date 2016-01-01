Президента призвали вмешаться в ситуацию с украинской службой Euronews

Об этом сообщает «Громадське».

"Украинская редакция, единственная из 13-ти языковых служб и один из немногих голосов нашей страны в Европе, оказалась на грани закрытия уже в ближайшие недели, в связи с решением руководства телеканала прекратить вещание украинской-за отсутствия финансирования и долги со стороны НТКУ. Господин Президент, мы призываем Вас как можно быстрее вмешаться в ситуацию и помочь сохранению украинской редакции на Euronews", - сказано в обращении.

Подписанты подчеркнули важность сохранения украинской редакции на Euronews в условиях роста пророссийской пропаганды в Европе при активной поддержке Москвы.

"Подчеркиваем, что ликвидация украинской языковой службы телеканала Euronews происходит, в частности, одновременно с расширением финансируемой Москвой русской службы канала. Потерю украинского голоса на Euronews в контексте нынешнего геополитического противостояния считаем недопустимой и несправедливой", - говорится в письме.

Петицию подписали более 50 представителей общественности. Среди них - Андрей Куликов, Юрий Винничук, Алла Мазур, Тарас Чубай, Иван Драч и другие.

Напомним, что из-за недостатка финансирования было принято решение закрыть украинскую службу французской телекомпании Euronews. Вскоре журналисты украинской редакции проводили акции протеста против этого решения.

Фото: Администрация Президента