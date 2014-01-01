Президент наградил орденом и медалью журналистов ТСН

Награду от имени президента передал глава Госкомтелерадио Олег Наливайко. Он рассказал «Телекритике», что предложение о награждении конкретных людей вносит трудовой коллектив СМИ, потом медиасообщество обсуждает это, а после этого Госкомтелерадио вносит предложение президенту.

"В данном случае у нас не было никаких противоречий и дискуссий. Это те люди, работу которых видно и знают. Можно добавить к награде слово «боевых» и это не будет звучат пафосно. Они не ездят на линию фронта, чтобы получить какую-то галочку или где-то в кругу друзей рассказать. Они там работают и их работу видно, и можно почувствовать", – говорит он.