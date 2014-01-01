Президент наградил орденом и медалью журналистов ТСН

Президент Петр Порошенко своим указом наградил ведущего и корреспондента программы «Спецкор» на канале «2+2», журналиста ТСН Руслана Ярмолюка орденом «За заслуги» III степени и оператора ТСН Валерия Ситюка – медалью «За труд и доблесть».
Награду от имени президента передал глава Госкомтелерадио Олег Наливайко. Он рассказал «Телекритике», что предложение о награждении конкретных людей вносит трудовой коллектив СМИ, потом медиасообщество обсуждает это, а после этого Госкомтелерадио вносит предложение президенту.
"В данном случае у нас не было никаких противоречий и дискуссий. Это те люди, работу которых видно и знают. Можно добавить к награде слово «боевых» и это не будет звучат пафосно. Они не ездят на линию фронта, чтобы получить какую-то галочку или где-то в кругу друзей рассказать. Они там работают и их работу видно, и можно почувствовать", – говорит он.
Руслан Ярмолюк – заслуженный журналист Украины, ведущий новостей «Спецкор» и корреспондент каналов «1+1» и «2+2». На канале «2+2» Руслан Ярмолюк стал ведущим и корреспондентом новостей «Спецкор». Параллельно он делает материалы для ТСН. Руслан освещал события с Майдана и оккупацию Крыма. Постоянно ездит на восток Украины. Бывал в Донецком аэропорту, Песках, под Славянском, Углегорском и Дебальцево.
"Я не ожидал получить эту награду. Все годы, которые мы работали в оккупированном Крыму и зоне АТО, мы даже не думали о наградах и признаниях. Мы выполняли свою работу и ездили туда, чтобы оперативно и достоверно показать зрителям, что на самом деле там происходит. В частности, в 2014-2015 годы, когда люди еще не совсем понимали, что в стране война, такими съемками с передовой мы показывали, что это не вооруженный конфликт, не «гражданская война», а российская агрессия. Поэтому награду я воспринимаю неожиданно и в то же время спокойно. И стоит понимать, что это коллективная награда", – говорит он.
Валерий Ситюк – оператор ТСН на «1+1» и «Спецкора» на «2+2». Работает на ТВ уже 12 лет. С 2014 года начал работать в Луганской области в зоне АТО. Во время очередных съемок на войне попал в аварию, прикрыл собой журналистку Евгению Цветанскую, тем самым спас ее от травм.
"Весной 2015 года мы ехали в сторону Станицы Луганской на машине. По дороге мы сравнялись с колонной и решили обогнать одну машину. Она нас «подрезала», и мы оказались в кювете. Я всегда сижу сзади посередине, чтобы видеть дорогу. Женя сидела сбоку от меня, писала сюжет и полностью была погружена в него. Когда я понял, что мы летим в кювет, я успел ее схватить в «замок» и повалить на себя. Секунды – и мы уже лежим на крыше. Как сказали военные, если бы это была другая машина, то нас бы смяло и не было бы в живых. А так отделались небольшими повреждениями", – рассказывает он.
Орден «За заслуги» – это государственная награда Украины, которой отмечают выдающиеся заслуги граждан в экономической, научной, социально-культурной, военной, государственной, общественной и других сферах общественной деятельности
Медаль «За труд и доблесть» – государственная награда Украины, отличие президента Украины для награждения граждан Украины за весомый личный вклад в развитие экономической, научно-технической, социально-культурной, военной, государственной, общественной и других сфер деятельности, многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей.