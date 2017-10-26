ТЕЛЕКРИТИКА

Премию Шеремета в этом году получил арестованный в Азербайджане журналист

Общество

Сьогодні, 26 жовтня, в Таллінні (Естонія) під час Форуму громадянського суспільства Східного партнерства відбулася церемонія вручення журналістської премії імені вбитого журналіста Павла Шеремета.

Як повідомляє «Європейська правда», нагорода була присуджена незалежному азербайджанському журналісту-розслідувачу Афгану Мухтарлі, якого в травні спецслужби викрали в Грузії і таємно перевезли до Азербайджану. Вручено її було дружині журналіста Лейлі Мустафаєвій, оскільки сам він перебуває у в'язниці.

Афган Мухтарлі писав статті, зокрема, про незаконний трафік і контрабанду через кордон Азербайджану.

Нагадаємо, премію імені Шеремета вручають представникам ЗМІ з країн-членів Східного партнерства за сміливість і відданість журналістським стандартам. Цього року цю премію вручають вдруге. Минулого року її лауреатом став кримський журналіст Микола Семена.

Фото: 1news.az

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