Премию имени Сахарова присудили Олегу Сенцову

Европарламент основал премию в 1988 году в честь советского физика Андрея Сахарова. Она вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод, защиту прав меньшинств, уважение норм международного права и развитие демократии.

Напомним, что ранее в защиту режиссера выступили французские звезды кино и российский документалист.

Фото: Reuters