ТЕЛЕКРИТИКА

Премию имени Сахарова присудили Олегу Сенцову

Общество

Премия была присуждена украинскому режиссеру 25 октября. В шорт-лист кандидатов также входила группа неправительственных организаций, занимающихся спасением на море мигрантов, и осужденный марокканский активист Насер Зефзафи.


Украинский режиссер Олег Сенцов, находящийся в заключении в России, удостоен премии Европейского парламента имени Андрея Сахарова. Об этом сообщает Associated Press.

Кандидатуру Сенцова на премию выдвинула крупнейшая фракция ЕП - Европейская народная партия.

Общество

Что говорили в защиту Олега Сенцова Лозница, Занусси и Вендерс

Европарламент основал премию в 1988 году в честь советского физика Андрея Сахарова. Она вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод, защиту прав меньшинств, уважение норм международного права и развитие демократии.

Напомним, что ранее в защиту режиссера выступили французские звезды кино и российский документалист.

Фото: Reuters

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