Премию Чорновола получил львовский журналист

Комитет по премии имени Вячеслава Чорновола за лучшую публицистическую работу в области журналистики определил лучший проект 2017 года. Им стал диптих (книга и компакт-диск) «Ліна Костенко: «Любов'ю-пам'яттю причастя» (Діалоги з Поетесою)» львовского журналиста и писателя Зиновия Суходуба, сообщает «Укринформ».

По мнению членов, эта работа передает дух эпохи борьбы за независимость Украины."Это прекрасная работа, которая свидетельствует о высоком мастерстве автора", – отметил один из членов, журналист и писатель Григорий Крымчук.

Вручение диплома лауреата премии состоится 24 декабря.

Кроме того, члены комитета отметили грамотами авторов журналистского расследования «За покликом рідної крові. Знайти родинну історію в архівах КДБ» (автор – спецкорреспондент программы журналистских расследований «Гроші» на «1+1» Дарьи Рогачук), обнародованное в интернет-издании «Историческая правда», и проекта «Телемарафон: герої нації», посвященного движению сопротивления Голодомора 1932-1933 годов и прошедшего в прямом эфире телеканала «UA: Сумы» (коллективная работа журналистов сумского филиала «Общественного» и Центра интернет-телевидения Сумского государственного университета).

В целом же, по словам члена комитета, начальника управления издательского дела и прессы Госкомтелерадио Алексея Кононенко, в этом году на соискание премии имени Чорновила поступило 11 произведений, обнародованных в интернет-изданиях, на радио и ТВ, в журналах и газетах.

Кроме того, члены комитета решили в следующем году вручать премию в нескольких номинациях.

Фото: Facebook Зиновия Суходуба