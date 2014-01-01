Зачем нам премия журналистских расследований имени Василия Сергиенко

Мы узнали, что из себя представляет премия имени Василия Сергиенко, которого убили, и как она влияет на рост популярности жанра журналистского расследования в Украине.
Кто такой Василий Сергиенко?
Тело пропавшего накануне черкасского журналистаВасилия Сергиенкобыло обнаружено 4 апреля 2014 года. Как позже выяснит следствие, журналиста похитили прямо со двора его дома. Перед смертью Василия жестоко пытали.
Исполнители убийства были задержаны спустя полтора года и на данный момент находятся в СИЗО. Выйти на заказчика следствию не удается. При этом его возможное имя многие не боятся произносить открыто. Кроме того, существует огромное количество доказательств причастности этого человека к убийству.
Друзья и коллеги называют в связи с этим делом имя народного депутата Геннадия Бобова, владельца черкасского комплекса «Модус». Журналист Василий Сергиенко занимался расследованием земельных коррупционных схем Бобова, собирал проверенные данные для публикации материалов.
Собственно, поэтому премию для журналистов, которые копают информацию глубже общедоступных данных, и назвали в честь убитого Сергиенко.
Премия имени Василия Сергиенко
Резонансное убийство, следствие, которое движется черепашьими шагами, многочисленные палки в колесах правосудия – все это поспособствовало основанию специальной премии за достижения в области расследовательской журналистики.
Это не государственная, а общественная инициатива. Основатели премии – журналисты, активисты и члены гражданских организаций.
Структура премии довольно проста: пять номинаций, денежный приз, жюри, состоящее из профессиональных журналистов, которые оценивают разоблачительные статьи. Есть ряд критериев, по которым та или иная работа может быть выбрана для участия в конкурсе, основным из которых является наличие публикации в СМИ. Это означает, что самостоятельно провести расследование, написать статью и отправить в оргкомитет не получится. Наличие публикации (видео) в СМИ является гарантией того, что факты и взаимосвязи, изложенные в ней, были проверены и перепроверены редакцией и являются правдивыми.
- Лучшее расследование в интернет-СМИ;
- Лучшее расследование в печатных СМИ;
- Лучшее телевизионное расследование;
- Расследование активистов и блогеров;
- Гран-при оргкомитета.
Данная инициатива может оказаться гораздо более значимой, чем кажется на первый взгляд, хотя бы потому, что на расследования в обществе есть запрос, а также есть профессионалы, которые жаждут этим заниматься. Хорошо только, если бы расследования велись во благо гражданскому обществу, а не в угоду одной из противоборствующих сторон бизнес- или политического конфликта, как это часто бывает.
Журналистское расследование
Жанр журналистского расследования в последнее время набирает обороты. Он сложный, требующий определенного мужества, хитрости, умения критически мыслить, убеждать и отличать дезинформацию от истины. Здесь уже не действуют правила интервьюирования, поскольку журналист превращается в детектива, цель которого – предать тему огласке. Иногда огласка приводит к серьезным сдвигам в обществе. Вспомнить хотя бы знаменитое расследование журналистами американской газеты The Boston Globe дела о католических священниках-педофилах, результатом которого стала Пулитцеровская премия для журналистов, отставка огромного количества священников и обнищание католической церкви на два миллиарда долларов – эти деньги пошли на компенсации пострадавшим и оскароносный фильм «В центре внимания» 2015 года.
В отличие от детектива или полицейского, за которыми в идеале стоит закон, журналист действует на свой страх и риск. Любая ошибка может привести к тому, что весь накопленный упорным трудом материал в итоге может просто не пригодиться из-за одного-единственного свидетеля, который отказался говорить или предоставлять необходимые доказательства. Также не стоит забывать и об опасности для жизни журналиста, ведь политические и бизнес-элиты стремятся не к публичности, а от нее, и очень не любят, когда в их дела вмешиваются любопытные выскочки. Именно поэтому за 26 лет независимости Украины мы получили около 60 мертвых журналистов, среди которых больше половины пропали без вести, были убиты или доведены до самоубийства.
Оборотная сторона медали – журналист-детектив сам может предвзято относиться к объекту расследования, выдавать желаемое за действительное и интерпретировать факты в угоду своим амбициям и желаниям. Либо даже просто выполнять чей-то заказ, например, человека, который хочет потопить конкурента без крови и огня. Журналист может при этом даже не знать, что выполняет чужую волю, поскольку считает, что тему он выбрал сам.
Журналист сталкивается с определенными этическими дилеммами. Далеко не вся информация содержится в открытых источниках, и нужно выбирать методы по ее извлечению. Ну и, пожалуй, главная этическая проблема журналиста – это цель, которую он преследует, его ангажированность. Когда журналист переступает эту черту и интерпретирует собранный материал так, чтобы он был понятен аудитории, на него ложится ответственность за объективность исследования. Иначе вроде бы важная и ценная для общества тема может превратиться в обычное вываливание объекта расследования в грязи.
«Журналист-расследователь всегда ходит по тонкой грани между волками, на которых он охотится, законодательством и своей совестью»
Возвращаясь к премии. Каковы ее перспективы?
Премия была основана в июле 2017 года, а 18 сентября прошла первая пресс-конференция организаторов, где подводились итоги приема работ. Несмотря на то что премия задумывалась как региональная, организаторам конкурса (по их словам) поступило около 280 статей из самых разных регионов Украины. Эти работы касаются не только областных коррупционных схем, но и общеукраинских, тем самым представляя некий коррупционный срез, понимание того, что происходит в регионах по мелочи. Но, как известно, миллионы состоят из копеек, поэтому разрозненные областные коррупционные скандальчики в своей совокупности дают очень и очень плачевную и пугающую картину украинской действительности вопреки убеждениям политиков в успехах и перспективах развития нашей страны.
С учетом отклика претендентов новая премия может действительно стать центром расследовательской журналистики и консолидировать вокруг себя разрозненные расследования коррупционных схем, тем самым превратившись в новую, объединяющую журналистов структуру и дополнительный канал по распространению информации.
Но есть и обратная сторона медали. С учетом интересов украинской элиты, которая не любит раскрытия своих карт, дополнительное распространение информации об их деятельности может принести активистам и бесстрашным исследователям вместо славы героев и востребованности на профессиональном поприще участь самого Василия Сергиенко.
Итого
Любая инициатива должна развиваться, и премия имени Василия Сергиенко – не исключение. Перспективы развития есть, существование такой премии – это уже благородная деятельность. Но все будет упираться в резонанс выбранных тем, ведь наш инертный и боязливый читатель дальше комментария к многомесячному расследованию в Facebook не заходит. Мы привыкли к тому, что региональные проблемы интересны непосредственно жителю этого региона. И очень часто важные исследования и факты остаются пылиться в архивах местных газет, а ведь объекты и субъекты расследований являются одним большим механизмом и их взаимосвязь зачастую совершенно не очевидна.
Пока что рано о чем-либо судить, ведь премии всего лишь два месяца. Посмотрим, во что она превратится через год и повлияет ли на коррупционный климат Украины за это время.