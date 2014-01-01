Зачем нам премия журналистских расследований имени Василия Сергиенко

Тело пропавшего накануне черкасского журналистаВасилия Сергиенкобыло обнаружено 4 апреля 2014 года. Как позже выяснит следствие, журналиста похитили прямо со двора его дома. Перед смертью Василия жестоко пытали.

Исполнители убийства были задержаны спустя полтора года и на данный момент находятся в СИЗО. Выйти на заказчика следствию не удается. При этом его возможное имя многие не боятся произносить открыто. Кроме того, существует огромное количество доказательств причастности этого человека к убийству.

Друзья и коллеги называют в связи с этим делом имя народного депутата Геннадия Бобова, владельца черкасского комплекса «Модус». Журналист Василий Сергиенко занимался расследованием земельных коррупционных схем Бобова, собирал проверенные данные для публикации материалов.

Собственно, поэтому премию для журналистов, которые копают информацию глубже общедоступных данных, и назвали в честь убитого Сергиенко.