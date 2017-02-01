Представители Белого дома бойкотируют канал CNN: Politico

Телеканал CNN лишился голоса вашингтонской администрации в своем эфире - в Белом доме отказались принимать участие в его программах, сообщает РБК.

"Мы посылаем своих представителей только в те места, где, как нам кажется, имеет смысл продвигать нашу повестку", - сказал изданию Politico чиновник из администрации президента США Дональда Трампа, пожелавший остаться неназванным. По его словам, CNN таким местом не является.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил отверг предположение о бойкоте телеканала, указав на то, что представители администрации продолжают отвечать на вопросы журналистов CNN во время ежедневных брифингов. При этом он добавил, что не собирается взаимодействовать "с людьми, которые не имеют ни малейшего желания правильно тебя понять".

​Как отмечает Politico, чиновники из администрации действительно по-прежнему продолжают отвечать на вопросы репортеров телеканала, однако сам Спайсер и советник Трампа Келлиэнн Конуэй в последнее время действительно не появлялись в эфирах CNN.

Один из репортеров CNN уверен, что таким образом новая администрация пытается «наказать» телеканал и понизить его рейтинги.

Напомним, ранее главный советник президента США Стивен Бэннон заявил, что мейнстримные американские СМИ "должны помалкивать", поскольку они не сумели предвидеть исход президентских выборов, а в ходе кампании поддерживали соперницу Трампа Хиллари Клинтон.