Представитель Госдепа США не считает Сенцова террористом и призывает освободить заключенного

Курт Волкер, спецпред Государственного департамента США по вопросам Украины, дал интервью радио «Эхо Москвы». Волкер призвал Россию освободить Сенцова, учитывая тяжелое состояние заключенного. Он также напомнил, что российские власти насильно предоставили украинскому режиссеру свое гражданство.
На вопрос интервьюера Алексея Венедиктова, почему дело Сенцова так важно и почему Америка защищает человека, которого Путин называет «террористом», Курт Волкер ответил так:
«Он [Сенцов] находится в очень тяжелом состоянии из-за голодовки. Он был вывезен из Крыма; ему насильно присвоили российское гражданство, которое он отвергает; ему предъявлено обвинение в терроризме, которое он отвергает, и представленные доказательства его вины не очень убедительны; и я считаю, что как минимум в качестве гуманитарного жеста для него и его семьи Олега Сенцова следует освободить с учетом его состояния».
Также специальный представитель США заявил, что применять ярлык «террорист» по отношению к Сенцову – злоупотребление со стороны российских властей.
«Мы [Соединенные Штаты] очень обеспокоены терроризмом на глобальном уровне и разделяем эту обеспокоенность с Россией, но давайте не будем злоупотреблять ярлыком терроризма для борьбы с политическими противниками, когда власти говорят: они террористы, поэтому мы их арестуем».
Напомним, Олег Сенцов осужден на 20 лет тюремного заключения в России по обвинению в подготовке террористического акта в Крыму. С 14 мая украинский режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех политзаключенных украинцев в тюрьмах РФ. По состоянию на 25 сентября Сенцов голодает уже 135-й день.
На днях родственница Сенцова Наталья Каплан в интервью «Медузе» на вопрос о том, как заключение Олега под стражу отразилось на ее жизни, ответила, что ей морально очень тяжело поддерживать близких Олега, общаться с прессой, искать деньги и поддержку брата в лице международного сообщества. Наталья также отметила, что устала быть «сестрой Олега Сенцова» и хочет вернуться к нормальной жизни.
Ранее на прошлой неделе член Европейской комиссии по вопросам юстиции Вера Йоурова отправила письмо непосредственно главе Министерства юстиции Российской Федерации Александру Коновалову с требованием пересмотреть дело украинского режиссера и освободить его «по гуманитарным соображениям».