Представитель Госдепа США не считает Сенцова террористом и призывает освободить заключенного

На вопрос интервьюера Алексея Венедиктова, почему дело Сенцова так важно и почему Америка защищает человека, которого Путин называет «террористом», Курт Волкер ответил так:

«Он [Сенцов] находится в очень тяжелом состоянии из-за голодовки. Он был вывезен из Крыма; ему насильно присвоили российское гражданство, которое он отвергает; ему предъявлено обвинение в терроризме, которое он отвергает, и представленные доказательства его вины не очень убедительны; и я считаю, что как минимум в качестве гуманитарного жеста для него и его семьи Олега Сенцова следует освободить с учетом его состояния».

Также специальный представитель США заявил, что применять ярлык «террорист» по отношению к Сенцову – злоупотребление со стороны российских властей.

«Мы [Соединенные Штаты] очень обеспокоены терроризмом на глобальном уровне и разделяем эту обеспокоенность с Россией, но давайте не будем злоупотреблять ярлыком терроризма для борьбы с политическими противниками, когда власти говорят: они террористы, поэтому мы их арестуем».