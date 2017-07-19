Правозащитники и медийщики просят власти привлечь к расследованию убийства Шеремета иностранных специалистов

Ровно год назад, 20 июля, в результате взрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет. Виновные в убийстве до сих пор не определены и не наказаны. В связи с этим правозащитные и медийные организации выступили с открытым обращением к властям.

Текст обращения опубликовала «Украинская правда».

Так, медийщики и правозащитники требуют от президента, министра внутренних дел, генерального прокурора и главы Службы безопасностипригласить к работе по расследованию убийства на постоянной основе следователей, прокуроров и детективов стран Евросоюза, Великобритании и США, а также обеспечить прозрачность расследования путем проведения регулярных публичных ежеквартальных отчетов о его ходе.