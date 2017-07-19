ТЕЛЕКРИТИКА

Правозащитники и медийщики просят власти привлечь к расследованию убийства Шеремета иностранных специалистов

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Ровно год назад, 20 июля, в результате взрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет. Виновные в убийстве до сих пор не определены и не наказаны. В связи с этим правозащитные и медийные организации выступили с открытым обращением к властям.

Текст обращения опубликовала «Украинская правда».

Так, медийщики и правозащитники требуют от президента, министра внутренних дел, генерального прокурора и главы Службы безопасностипригласить к работе по расследованию убийства на постоянной основе следователей, прокуроров и детективов стран Евросоюза, Великобритании и США, а также  обеспечить прозрачность расследования путем проведения регулярных публичных ежеквартальных отчетов о его ходе.

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Кроме того, они просят ЕС, Великобританию и США помочь в расследовании.

"Мы убеждены, что без радикального изменения самой организации процесса расследования, несмотря на все заверения высшего руководства страны, общество не получит положительного результата в этом деле", – говорится в обращении.

Всего обращение поддержали 34 представителя медийных и правозащитных организаций, среди которых – исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк, генеральный директор «Репортеров без границ» Кристоф Делуар, директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук, координатор Медийной инициативы Мария Томак, глава Комиссии журналистской этики Андрей Куликов и др.

Напомним, 12 июля Комитет защиты журналистов представил в Киеве свой отчет «Отказ от правосудия: расследование убийства Павла Шеремета в Украине не дало результатов». В нем говорится об отсутствии конкретных результатов в расследовании, а также содержится рекомендация Украине задействовать все необходимые ресурсы для установления организаторов преступления, изучив его журналистскую деятельность в Украине как потенциальный мотив убийства.

Фото: Svoboda.org

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