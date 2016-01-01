Правоохранители задержали Дмитрия Фирташа по требованию Испании

Австрийские правоохранители вчера, 21 февраля, задержали украинского бизнесмена, мажоритарного собственника телеканала «Интер» Дмитрия Фирташа. Об этом DW сообщили в прокуратуре Вены.

Задержание произошло вскоре после того, как австрийский суд разрешил экстрадицию бизнесмена в США, где ему грозит 50 лет тюрьмы за дачу взятки. Однако, как уточнили в прокуратуре,технически задержание не связано с решением суда и осуществляется на основании европейского ордера, выданного Испанией, где его обвиняют в отмывании денег.

Напомним, в ноябре 2016 года Антикоррупционная прокуратура Испании объявила Фирташа в международный розыск. Бизнесмен подозревается в отмывании средств, добытых незаконным путем. По данным следствия, он вместе с другими лицами создал ряд офшорных компаний в Панаме, хотя небольшая часть капитала осела и в Испании. Речь идет о десятках миллионов евро.

Фирташа на основании этого ордера должны были немедленно арестовать еще прошлой осенью. Однако Минюст Австрии отложил задержание до завершения рассмотрения американского запроса.

Вчера, 21 февраля, Высший земельный суд Вены удовлетворил иск австрийской прокуратуры на предыдущее решение суда, отказавшего в экстрадиции украинского бизнесмена. Вместе с тем окончательное решение об экстрадиции должен принять федеральный министр юстиции.

Фото: dmitryfirtash.com