Правоохранители снова приходили в «Вести» – теперь для описи имущества

Вчера, 16 ноября, в «Медиа холдинг Вести Украина» приходили сотрудники Военной прокуратуры и Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Цель визита – опись помещения редакции.

При этом,сообщают «Вести», они не предоставили никаких документов.

Как известно, медиахолдинг арендует помещения в бизнес-центре «Гулливер». Они принадлежит компании «Юнисон Груп», где 14 июля Военная прокуратура провела обыски, после чего ее активы были арестованы судом.

"Приходя в «Гулливер», сотрудники Нацагентства не учли, что нарушены права арендаторов – на «Радио Вести» ведь идет прямой эфир, вмешиваться в который, заходя в помещение радиостанции, нельзя. Более того, представители Нацагентства пришли в День работника радио, что является верхом цинизма", – говорит юрист, представитель арендодателя Сергей Войченко.