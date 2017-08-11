ТЕЛЕКРИТИКА

Правоохранители снова приходили в «Вести» – теперь для описи имущества

Общество

Вчера, 16 ноября, в «Медиа холдинг Вести Украина» приходили сотрудники Военной прокуратуры и Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Цель визита – опись помещения редакции.

При этом,сообщают «Вести», они не предоставили никаких документов.

Как известно, медиахолдинг арендует помещения в бизнес-центре «Гулливер». Они принадлежит компании «Юнисон Груп», где 14 июля Военная прокуратура провела обыски, после чего ее активы были арестованы судом.

"Приходя в «Гулливер», сотрудники Нацагентства не учли, что нарушены права арендаторов – на «Радио Вести» ведь идет прямой эфир, вмешиваться в который, заходя в помещение радиостанции, нельзя. Более того, представители Нацагентства пришли в День работника радио, что является верхом цинизма", – говорит юрист, представитель арендодателя Сергей Войченко.

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В компании считают действия правоохранителей и Нацагентства попыткой заблокировать работу «Вестей». "Военная прокуратура пытается найти эфемерные объекты, которые якобы имеют отношение к предыдущей власти, и передать их во владение власти уже нынешней. Вот и все, чем они занимаются", – добавляет юрист.

По словам главы медиахолдинга Ольги Семченко, договор аренды рассчитан на долгосрочный период, поэтому редакции имеют все законные основания осуществлять трудовую деятельность на данной территории. "Своими действиями Военная прокуратура и Нацагентство влияют на сложный технологический и редакционный процесс. Мы расцениваем это не только как политическое давление на независимые СМИ, препятствование журналистской деятельности, но и как прямое утеснение свободы слова в Украине", – подчеркивает она.

Напомним, 14 июля Нацполиция и Военная прокуратура провели обыски в редакции газеты и сайта «Вести» и радио. По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, они проводились в рамках расследования дела о "преступной организации Януковича-Клименко".Сами же журналисты связывают обыски с выходом журналистского расследования «Вестей.Репортер» о Матиосе.

В октябре военный прокурор сообщил, что медиахолдинг «Вести» должен согласовать условия использования помещений в «Гулливере» с Нацагентством.

Фото: vesti-ukr.com

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