Правоохранители проводят обыск в офисе ZIK

Правоохранители пришли с обыском в офис информационного агентства и телеканала ZIK во Львове, сообщает пресс-служба канала.

Следственные действия проходят в рамках дела о смертельное ДТП с участием автомобиля, который принадлежит львовскому бизнесмену, владельцу ZIK Петру Дыминскому.

Как заявляют на телеканале, Дыминский присутствовал в указанном помещении один раз – восемь лет назад во время торжественного открытия пресс-центра информагенства.

"Это уже выходит за пределы и иначе, как рейдерским захватом, названо быть не может. Работа телестудии и информационного агентства частично заблокирована. В действиях правоохранителей отсутствует какая-либо логика. Это просто политический заказ Авакова и Ко. Я не удивлюсь, если наши зрители завтра включат ZIK и ничего не увидят, мол в связи с ДТП вещание канала приостановлено", – говорит генеральный директор медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.

Кроме того, обыски прошли в офисах бизнесмена и на старой базе футбольного клуба «Карпаты», почетным президентом которого он является.

Напомним, ДТП, в котором погибла молодая женщина, с участием автомобиля Дыминского произошло 18 августа на трассе Львов-Краковец в селе Ямельня. Вину в нем на себя взял охранник бизнесмена. Однако, по данным СМИ, за рулем авто был сам бизнесмен.

Фото: Пресс-служба ZIK