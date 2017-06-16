Правообладатели просят власти США наказать Украину за онлайн-пиратство

IIPA, в состав которого входят ассоциации правообладателей MPAA, RIAA и ESA, характеризует Украину как «тихую гавань» для пиратских сайтов.Одна из основных проблем – то, что хостинговые компании предлагают свои услуги сайтам, нарушающим авторские права, и без надлежащего контроля все больше и больше сайтов переносят на них свои мощности.

"Последние несколько лет интернет-пираты, пользуясь нынешним беззаконием, целенаправленно перемещают свои сервисы и сервера в Украину. Многие из этих незаконных ресурсов ориентированы на аудиторию в Европе и Соединенных Штатах", – говорят в IIPA.

Эта проблема особенно актуальна в Украине, отмечают в альянсе, так как многие местные хостинговые компании не обрабатывают заявки на удаление пиратского контента, несмотря на неоднократные призывы правообладателей к сотрудничеству. "Уже в течение многих лет правообладатели пытаются заключать частные соглашения с интернет-провайдерами по созданию эффективных механизмов для борьбы с незаконными сайтами и уменьшению нелегального пирингового трафика. Однако в силу отсутствия законодательства эти усилия, как правило, безуспешны. Хотя некоторые интернет-провайдеры и удаляют ссылки по запросу", – добавляют в IIPA, призывая украинские власти обновить законодательство.