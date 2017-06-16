Правообладатели просят власти США наказать Украину за онлайн-пиратство

Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA) рекомендует правительству США приостановить распространение общей системы торговых преференций для Украины, поскольку страна делает недостаточно для защиты интересов правообладателей, сообщает Mediasat.
По его данным, за прошлый год Украина получила $53,7 млн односторонних беспошлинных преференций в США, тогда как американские компании понесли миллионы долларов убытков из-за интернет-пиратства в этой стране.
IIPA, в состав которого входят ассоциации правообладателей MPAA, RIAA и ESA, характеризует Украину как «тихую гавань» для пиратских сайтов.Одна из основных проблем – то, что хостинговые компании предлагают свои услуги сайтам, нарушающим авторские права, и без надлежащего контроля все больше и больше сайтов переносят на них свои мощности.
"Последние несколько лет интернет-пираты, пользуясь нынешним беззаконием, целенаправленно перемещают свои сервисы и сервера в Украину. Многие из этих незаконных ресурсов ориентированы на аудиторию в Европе и Соединенных Штатах", – говорят в IIPA.
Эта проблема особенно актуальна в Украине, отмечают в альянсе, так как многие местные хостинговые компании не обрабатывают заявки на удаление пиратского контента, несмотря на неоднократные призывы правообладателей к сотрудничеству. "Уже в течение многих лет правообладатели пытаются заключать частные соглашения с интернет-провайдерами по созданию эффективных механизмов для борьбы с незаконными сайтами и уменьшению нелегального пирингового трафика. Однако в силу отсутствия законодательства эти усилия, как правило, безуспешны. Хотя некоторые интернет-провайдеры и удаляют ссылки по запросу", – добавляют в IIPA, призывая украинские власти обновить законодательство.
Помимо интернет-пиратства, IIPA также указывает на неправильное функционирование обществ по сбору авторских отчислений в Украине. По их словам, в стране есть 18 активных и конкурирующих организаций, создающих хаос, в котором правообладатели не получают должной компенсации.
В связи с этим IIPA рекомендует правительству США принять его петицию и приостановить или отозвать преференции для Украины до тех пор, пока не будут предприняты должные меры.
В свою очередь украинское правительство информирует американское о разработке нескольких законопроектов, направленных на улучшение защиты прав интеллектуальной собственности.
Фото: riley.army.mil
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