«Правила выживания» в Украине от «Интера»

«Как отстаивать свои права и не рисковать жизнью в стране, где о правилах и законах никто не хочет слышать. А что же делать рядовому потребителю и как выживать?» – акцентирует пресс-служба телеканала.

Ведущая программы – Вера Борсук, эксперт программы – исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. Они проведут свое собственное расследование: проверят автозаправки и общественный транспорт, протестируют безопасность и качество услуг индустрии красоты, тщательно обследуют заведения общественного питания, супермаркеты и магазины. Зоны для развлечений, детские площадки, аттракционы, катки также не останутся без внимания наших коллег.

«Ежедневно мы, как потребители, стоим перед выбором: какие товары покупать в магазинах и на рынках, какими услугами пользоваться. Что мы выберем: качество или опасность для жизни – зависит от наших знаний и отношения каждого из нас. Нужно знать свои права и отстаивать их, – говорит ведущая проекта Вера Борсук. – Наша программа – это конкретная и пошаговая инструкция, как действовать в той или иной ситуации. В этом главное отличие «Правил выживания» от других программ на украинском телевидении. Мы не просто разоблачаем нечестных предпринимателей и помогаем потребителям решить их проблемы, мы еще и даем конкретные советы-подсказки зрителям. Они касаются не только защиты своих прав, правил выбора тех или иных товаров и услуг, но и разумной экономии».

Цель проекта – научить людей быть более сознательными, ответственными и внимательными, а также изменить отечественную сферу услуг к лучшему.

Программа будет выходить со вторника по пятницу в 13:50.

Тема первого выпуска: как покупать продукты на рынке без риска для кошелька, где пообедать здоровой пищей и опасны ли городские качели для ребенка.