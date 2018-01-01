Правда или ложь: как фейки влияют на общество

Этих данных достаточно, чтобы вызвать соответствующую реакцию у гражданина Украины и добавить к портрету певицы новый штрих. В мире обильного информационного шума и громких событий это кажется каплей в море, но даже такая мелочь, сверкнувшая в новостной ленте Facebook, способна оставить яркое послевкусие у читателя и подпортить репутацию Светланы Лободы.

Для СМИ подобный фейк притягателен с точки зрения посещаемости сайта. Именно поэтому издания копируют непроверенную информацию друг у друга в погоне за эксклюзивностью и скандалом. После этого пиар-службе приходится в срочном порядке писать всем медиа об опровержении и грозить судами. Однако на это уходит несколько дней, за которые фейк успевает выполнить свою функцию – создать мнение и образ.

Есть также люди, которые используют фейки не для формирования общественного мнения, а себе на пользу. Эдуардо Мартинс, например, притворялся военным фотографом ООН, выдавая чужие снимки за свои, обрезая их и делая зеркальную версию оригинальных фотографий. Разоблачить его смогла журналистка бразильского BBC, но свои несколько лет славы Эдуардо получил. Интересно, что его фейковыми фотографиями пользовались такие медиагиганты, как The Wall Street Journal и The Telegraph. Однако это разоблачение, скорее, воля случая и инициатива одного человека.