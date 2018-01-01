Правда или ложь: как фейки влияют на общество

В Европейском союзе 13 ноября начались общественные консультации по борьбе с фейковыми новостями. К весне 2018 года планируется представить детальную стратегию противодействия случайно или намеренно неправдивым данным.
Мир с каждым днем становится все более озабоченным достоверностью. В эру доступности и мгновенного распространения информации, которую дает интернет, практически любой человек может заниматься перекраиванием реальности и манипуляцией общественным мнением – достаточно обладать гибким умом, незначительными ресурсами вроде ноутбука и знать фотошоп и видеоредакторы. Безусловно, влияние на массы продукта одного человека не может быть существенным, но когда за дело берутся СМИ, эффект «снежного кома» наступает незамедлительно. И вот уже политик резко теряет рейтинг, поп-звезда в глазах общества превращается в проститутку, экстремизм начинает выглядеть безобидной игрой, а игра, наоборот, экстремизмом.
Понятие «фейк» уже давно вышло за пределы своего первоначального значения – фальшивка и имитация чего-то несуществующего. Сейчас это вполне действенный инструмент влияния и манипуляций, который работает просто, эффективно и практически незаметно. Его основные составляющие – краткость посыла, кричащий и емкий заголовок (часто отображающий основную мысль, для того чтобы вызвать стойкую ассоциацию) и, конечно же, правдоподобность. Один из последних ярких примеров – скандал вокруг фейка о певице Светлане Лободе.
На этом примере можно легко отследить ассоциативную цепочку и то, как эта манипуляция воздействует на жителя Украины. В заголовке уже содержатся слова-триггеры, в совокупности вызывающие конечную ассоциацию: «российский артист» (Россия – страна-агрессор) – «украинская певица» (Украина – страна-жертва) – «проституция» (продажа своего тела за деньги, в данном случае – врагу). Российский артист знает об украинской певице нечто новое. Лобода ездит в страну-агрессор выступать со своими концертами. Если заглянуть в текст, можно обнаружить следующий тезис:
«Васильева решила, что это элитная проститутка по вызову к депутатам пермского законодательного собрания»
Этих данных достаточно, чтобы вызвать соответствующую реакцию у гражданина Украины и добавить к портрету певицы новый штрих. В мире обильного информационного шума и громких событий это кажется каплей в море, но даже такая мелочь, сверкнувшая в новостной ленте Facebook, способна оставить яркое послевкусие у читателя и подпортить репутацию Светланы Лободы.
Для СМИ подобный фейк притягателен с точки зрения посещаемости сайта. Именно поэтому издания копируют непроверенную информацию друг у друга в погоне за эксклюзивностью и скандалом. После этого пиар-службе приходится в срочном порядке писать всем медиа об опровержении и грозить судами. Однако на это уходит несколько дней, за которые фейк успевает выполнить свою функцию – создать мнение и образ.
Есть также люди, которые используют фейки не для формирования общественного мнения, а себе на пользу. Эдуардо Мартинс, например, притворялся военным фотографом ООН, выдавая чужие снимки за свои, обрезая их и делая зеркальную версию оригинальных фотографий. Разоблачить его смогла журналистка бразильского BBC, но свои несколько лет славы Эдуардо получил. Интересно, что его фейковыми фотографиями пользовались такие медиагиганты, как The Wall Street Journal и The Telegraph. Однако это разоблачение, скорее, воля случая и инициатива одного человека.
Журналистка украинского издания «Буквы» Марина Мойнихан разоблачила Екатерину Вельницкую, фейковую журналистку из Риги, которая втиралась в доверие к политикам и другим журналистам и выведывала у них инсайды и подробности личной жизни. Это показательный пример того, насколько пользователь интернета доверчив и не защищен перед убедительной картинкой и умелой манипуляцией.
В Украине есть агентства, которые занимаются разоблачениями фейков, вроде волонтерской организации Stop Fake, но их деятельность по большей части направлена на борьбу с российской пропагандой. Что касается публичных лиц, то функцию контроля достоверности информации исполняют их пиар-агентства и пресс-службы. Централизованный орган, который бы отслеживал достоверность информации по всем фронтам, начиная таблоидами и заканчивая информационными и новостными изданиями, отсутствует, представляя из себя отдельные инициативы. Это значит, что окружающая информационная реальность нами без разбора принимается за чистую монету.
Однако насколько бы умным и критически мыслящим не считал себя пользователь, любая эмоция и сформированный образ сохраняются на подкорке и со временем там укореняются, если не навсегда, то надолго.