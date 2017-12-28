Пост украинской шахматистки стал самым популярным в Facebook-2017

Запись украинской шахматистки Анны Музычук в Facebook о бойкоте чемпионата в Саудовской Аравии стала самой популярной в 2017 году, а также самой популярной в украинском сегменте соцсети за всю историю. Информация об этом появилась на Watcher.

Пост был опубликован в прошлую субботу, 23 декабря. Всего за пять суток он набрал более 110 тыс. лайков и реакций, 14 тыс. комментариев и более 52 тыс. репостов. И эти показатели продолжают активно расти.

Музычук является действующей чемпионкой мира и в блице, и в быстрых шахматах. В Саудовской Аравии она должна была участвовать в чемпионате мира по быстрым шахматам, который стартовал 26 декабря и завершится 30-го.

"Через несколько дней я потеряю оба своих чемпионских титула – один за другим. Просто потому, что решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играть по чьим-то правилам, не носить абайю (длинное традиционное арабское женское платье с рукавами. – ТК), не ходить с сопровождением на улицу и вообще не чувствовать себя вторичным существом. Ровно год назад я выиграла оба этих титула и была самым счастливым человеком в шахматном мире, теперь же я чувствую себя очень плохо. Я готова бороться за свои принципы и пропустить мероприятие, которое могло бы принести больше денег, чем десяток турниров вместе взятых", – написала спортсменка.

Поддержала шахматистку и ее сестра Мария. "Я очень рада, что она разделяет мою точку зрения.И да, для немногих, кого это все еще волнует – мы вернемся!", – подчеркнула Анна Музычук.

Фото: Facebook Анны Музычук