Порошенко считает недопустимым визит СБУ в редакцию «Украинской правды»

Президент Петр Порошенко считает визит представителей Службы безопасности в редакцию интернет-издания «Украинская правда» недопустимым. Как сообщает УП, об этом он заявил перед началом форума YES в Киеве.

Так, на вопрос, почему СБУ пришла в «Украинскую правду», он ответил:"Я думаю, что это категорически недопустимо".