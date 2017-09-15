ТЕЛЕКРИТИКА

Порошенко считает недопустимым визит СБУ в редакцию «Украинской правды»

Общество

Президент Петр Порошенко считает визит представителей Службы безопасности в редакцию интернет-издания «Украинская правда» недопустимым. Как сообщает УП, об этом он заявил перед началом форума YES в Киеве.

Так, на вопрос, почему СБУ пришла в «Украинскую правду», он ответил:"Я думаю, что это категорически недопустимо".

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Напомним, вчера, 14 сентября, сотрудники СБУ   принесли   УП письмо с просьбой изъять из общего доступа статью о срыве государственной программы реформирования оборонно-промышленного комплекса, поскольку видит в ней разглашение гостайны.

Фото: president.gov.ua

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