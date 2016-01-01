Порошенко просит Кабмин разработать законопроект о блокировке сайтов

Об этом говорится в тексте указа президента о введении в действие решения СНБО "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации" от 29 декабря 2016 года, пишет «Корреспондент».

Также президент поручил Кабмину утвердить протокол совместных действий субъектов обеспечения кибербезопасности, объектов критической информационной инфраструктуры во время выявления предупреждения и прекращения кибератак и киберинцидентов, а также при устранении их последствий.



Кроме того, правительству совместно с СБУ поручено подготовить предложения об ограничении использования на объектах критической инфраструктуры программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования, произведенных в России.

Также в указанном решении СНБО содержатся два секретных пункта.

Законопроект о разрешении блокировки сайтов по решению суда должен поступить на рассмотрение Верховной Рады на протяжении трех месяцев.