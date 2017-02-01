Порошенко присвоил звание заслуженного журналиста Украины семи медийщикам

По случаю Дня независимости звание «Заслуженный журналист Украины» получили семь представителей СМИ. Об этом говорится в указе Петра Порошенко №251 от 24 августа 2017 года.

Государственные награды назначены:

Белименко Татьяне Васильевне – редактору коммунального предприятия «Редакция Якимовской районной газеты «Слово труженика», Запорожская область;

Билибаеву Аркадию Павловичу – исполнительному директору филиала акционерного общества «Национальная общественная телерадиокомпания Украины «Черниговская региональная дирекция»;

Гудиме Петру Ярославовичу – главному редактору творческо-производственного объединения радиопрограмм филиала акционерного общества «Национальная общественная телерадиокомпания Украины «Тернопольская региональная дирекция»;

Гулевскому Сергею Владимировичу – преподавателю кафедры Украинского института повышения квалификации работников телевидения, радиовещания и прессы, г. Киев;

Литерати Татьяне Александровне – журналистке предприятия «Закарпатский информационный центр», г. Ужгород;

Савельеву Николаю Владимировичу – редактору коммунального предприятия «Редакция газеты Львовского городского совета «Ратуша»;

Федоровой Наталье Алексеевне – главному редактору телевидения редакции общественно-политических программ филиала акционерного общества «Национальная общественная телерадиокомпания Украины «Луганская региональная дирекция».

Фото: capitalfm.co.ke