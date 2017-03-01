Порошенко предложит свой законопроект об украинском языке на ТВ

Президент Петр Порошенко планирует предложить Верховной Раде ввести квоты на украинский язык в эфире телеканалов. Как сообщает «Украинская правда», об этом он сказал во время церемонии вручения национальной премии им. Тараса Шевченко.

"Нам обязательно надо продолжить работу по расширению пространства национального культурного продукта… Благодаря принятому закону мы достигли существенных результатов в распространении украинской песни и украинского языка в радиоэфире.Вскоре такую же технологию я предложу применить и к телевидению, где сейчас присутствие украинского языка недопустимо маленькое", – отметил глава государства.

Он напомнил, что летом 2016 года обращался к телеиндустрии с призывом самоорганизоваться в вопросе расширения использования украинского языка в эфире. "К сожалению, не все тогда меня услышали – так что свое слово теперь должен сказать законодатель", – подчеркнул Порошенко.

Кроме того, по его словам, украинские кинематограф и книгоиздание также сейчас доказывают свою конкурентоспособность. Например, в прошлом году вышло более 30 национальных фильмов, что является рекордом за время независимости Украины."Вместе со специалистами мы ищем эффективную форму содействия национальному кино. Но главное, что его оценил и поддержал украинский и международный зритель", – добавил президент.

Напомним, в конце февраля на рассмотрение Верховной Рады был внесен доработанный законопроект №5313 о квотах на украинский язык на ТВ. Его авторами выступают глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, глава комитета по свободе слова и информационной политике Виктория Сюмар, а также народные депутаты Игорь Васюнык, Николай Кадикало, Елена Кондратюк и Вадим Денисенко.

Этот проект закона предусматривает, что по итогам недели объем трансляции передач и фильмов на украинском языке на общенациональных и региональных телеканалах должен составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00, а на местных каналах - не менее 50%.

Фото: wikipedia.org / Photo Claude TRUONG-NGOC