Порошенко поручил заблокировать Mail.ru, «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к российским Mail.ru, «Яндексу» и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Санкции подразумевают запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к этим ресурсам.

Отметим, по данным интернет-исследования Kantar TNS CMeter, в рейтинге самых популярных среди украинцев сайтов «ВКонтакте» занимает третье место, Mail.ru - четвертое, «Яндекс» - пятое, а «Одноклассники» - девятое.

Напомним, в феврале советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк инициировал введение запрета в Украине на российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», поскольку, по его словам, они полностью подконтрольны и управляются российскими спецслужбами.

Фото: President.gov.ua