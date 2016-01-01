Порошенко подписал закон, запрещающий ввоз антиукраинских книг

Президент Петр Порошенко подписал сегодня, 30 декабря, закон об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания.

Соответствующая информация указана на сайте Верховной Рады.

Документ предусматривает разрешительный принцип для иностранной печатной продукции антиукраинского содержания. Разрешения на ввоз будет выдавать общественный совет при Госкомтелерадио. Кроме того, предполагается, что один человек сможет ввозить не больше 10 экземпляров печатной продукции.

Закон также предлагает применять к распространителям антиукраинских книг штрафы с последующим изъятием печатной продукции из обращения.

Напомним, парламент принял этот закон в начале декабря.