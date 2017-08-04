ТЕЛЕКРИТИКА

Пользователи проводят на новостных медиа все больше времени: Nielsen

Общество

Общее количество времени, которое пользователи проводят на новостных медиа, растет. По сравнению с прошлым годом, это время увеличилось в среднем на 30 минут в день. Как сообщает MediaMedia, об этом свидетельствуют результаты исследования компании Nielsen.

Основной драйвер роста – смартфоны. Согласно исследованию, рост времени использования мобильных устройств для медиапотребления составил 43%: с 1 часа 43 минут в 2016 году до 2 часов 27 минут в текущем.

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Вместе с тем время за десктопом или ноутбуком уменьшилось на 9% – до 52 минут в день.

Ежедневное время, которое люди тратят на телевидение, снизилось на 6%: с 4 часов 9 минут до 3 часов 55 минут в день. Что касается радио, то тут снижение менее заметное – 2% – до 1 часа 50 минут в день.

Фото: Максим Лисовой

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