Пользователи проводят на новостных медиа все больше времени: Nielsen

Общее количество времени, которое пользователи проводят на новостных медиа, растет. По сравнению с прошлым годом, это время увеличилось в среднем на 30 минут в день. Как сообщает MediaMedia, об этом свидетельствуют результаты исследования компании Nielsen.
Основной драйвер роста – смартфоны. Согласно исследованию, рост времени использования мобильных устройств для медиапотребления составил 43%: с 1 часа 43 минут в 2016 году до 2 часов 27 минут в текущем.
Вместе с тем время за десктопом или ноутбуком уменьшилось на 9% – до 52 минут в день.
Ежедневное время, которое люди тратят на телевидение, снизилось на 6%: с 4 часов 9 минут до 3 часов 55 минут в день. Что касается радио, то тут снижение менее заметное – 2% – до 1 часа 50 минут в день.
Фото: Максим Лисовой
Статьи по теме
- Bloomberg и Twitter запускают первую круглосуточную новостную соцсеть
- Guardian создала приложение для оффлайнового чтения свежих новостей
- Как побороть зависимость от новостей в условиях информационной войны: «День»
- Что не так с новостной журналистикой и как это исправить: TED
- Орест Билоскурский из StarLightMedia: «Украинские телезрители отдают новостям всего 10% своего времени перед экраном»