Пользователи проводят на новостных медиа все больше времени: Nielsen

Общее количество времени, которое пользователи проводят на новостных медиа, растет. По сравнению с прошлым годом, это время увеличилось в среднем на 30 минут в день. Как сообщает MediaMedia, об этом свидетельствуют результаты исследования компании Nielsen.

Основной драйвер роста – смартфоны. Согласно исследованию, рост времени использования мобильных устройств для медиапотребления составил 43%: с 1 часа 43 минут в 2016 году до 2 часов 27 минут в текущем.