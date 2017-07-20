ТЕЛЕКРИТИКА

Полиция засекретила все решения судов по делу Шеремета

Общество

Национальная полиция приняла меры безопасности, засекретив все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в ответе Государственной судебной администрации на запрос «Українських новин».

"Постановлением Главного следственного управления Национальной полиции от 24 июля 2017 года о применении мер безопасности в отношении лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве, предприятие (государственное предприятие «Информационные судебные системы». – Ред.) обязано ограничить в Едином реестре судебных решений полный и общий доступ к определениям, принятым следственными судьями Печерского районного суда Киева по ходатайствам в уголовном производстве", – сказано в нем.

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Причина данного решения Нацполиции не указана.

Как отмечает информагенство, в ЕРСР из открытого доступа удалены более 200 решений по делу об убийстве журналиста. Это, в частности, решения о предоставлении полиции информации о мобильных переговорах возможных фигурантов уголовного производства и др.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля, в котором он направлялся на работу.

Фото: Radio.vesti-ukr.com

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