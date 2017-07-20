Полиция засекретила все решения судов по делу Шеремета

Национальная полиция приняла меры безопасности, засекретив все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в ответе Государственной судебной администрации на запрос «Українських новин».

"Постановлением Главного следственного управления Национальной полиции от 24 июля 2017 года о применении мер безопасности в отношении лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве, предприятие (государственное предприятие «Информационные судебные системы». – Ред.) обязано ограничить в Едином реестре судебных решений полный и общий доступ к определениям, принятым следственными судьями Печерского районного суда Киева по ходатайствам в уголовном производстве", – сказано в нем.