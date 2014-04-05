ТЕЛЕКРИТИКА

Полиция задержала организатора убийства черкасского журналиста Сергиенко

Общество

Сотрудники уголовного розыска полиции Киева и Черкасской области задержали организатора убийства черкасского журналиста Василия Сергиенко, сообщает пресс-служба Департамент коммуникации Нацполиции.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, им является 47-летний уроженец Винницкой области.Для проведения дальнейших следственных действий его доставили в черкасское управление полиции.

По информации правоохранителей, задержанный причастен и к совершению ряда других преступлений. 

Напомним, в апреле 2014 года мать Сергиенко сообщила, что несколько человек увезли ее сына в неизвестном направлении. Позже его нашли замученным до смерти в лесу. В октябре 2015 года правоохранители сообщили, что задержали убийц журналиста во время другого тяжкого преступления.

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