Полиция задержала организатора убийства черкасского журналиста Сергиенко

Сотрудники уголовного розыска полиции Киева и Черкасской области задержали организатора убийства черкасского журналиста Василия Сергиенко, сообщает пресс-служба Департамент коммуникации Нацполиции.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, им является 47-летний уроженец Винницкой области.Для проведения дальнейших следственных действий его доставили в черкасское управление полиции.

По информации правоохранителей, задержанный причастен и к совершению ряда других преступлений.

Напомним, в апреле 2014 года мать Сергиенко сообщила, что несколько человек увезли ее сына в неизвестном направлении. Позже его нашли замученным до смерти в лесу. В октябре 2015 года правоохранители сообщили, что задержали убийц журналиста во время другого тяжкого преступления.