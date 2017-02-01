Полиция рассматривает пять версий мотива убийства Шеремета

Национальная полиция отрабатывает пять версий относительно мотивов убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в ответе правоохранителей на запрос издания «Украинская правда».

Речь идет о следующих версиях:совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью в России и Беларуси;ошибка в объекте преступления, а именно - планировалось убийство владельца УП Алены Притулы;профессиональная деятельность, за критические публикации в издании и выступления на «Радио Вести»; дестабилизация ситуации в стране, направленная на формирование ложного негативного восприятия общественно-политической ситуации; конфликтные ситуации в личной жизни, касающиеся семейного, коммерческого и финансового положений.

В ответе уточняется, что к расследованию привлечены сотрудники Нацполиции и Службы безопасности.

Кроме того, полицейские сообщили, что не предоставляли народному депутату Антону Геращенко материалы уголовного производства. "Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. На данном этапе разглашение иных сведений негативно повлияет на результаты его проведения", - отмечается в ответе Нацполиции.

Напомним, сегодня, 8 февраля, состоится пресс-конференция о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. В ней примут участие глава МВД Арсен Аваков и руководство Нацполиции. Это мероприятие стало реакцией на публичный запрос издания «Украинская правда» относительно расследования.

Ранее Геращенко сообщал, что, по мнению следствия, организация покушения на него идентична теракту против Шеремета и была реализована с одного и того же диверсионно-террористического центра в России.