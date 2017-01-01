Полиция нашла останки журналистки, погибшей на подлодке изобретателя Мэдсена

Датские водолазы обнаружили голову, ноги и одежду шведской журналистки Ким Валль, которая погибла при загадочных обстоятельствах на подводной лодке изобретателя Петера Мэдсена.

Как рассказали агентству АР в местной полиции, останки и одежда были найдены в полиэтиленовых пакетах вместе с ножом и тяжелыми кусками металла, необходимыми для того, чтобы пакеты могли опуститься на дно.

По словам следователя Енса Енсена, следы переломов на черепе журналистки не обнаружены.

Напомним, правоохранители подозревают датского изобретателя Петера Мэдсена в убийстве Ким Валль, которая находилась на его подводной лодке «Наутилус». Сначала он отрицал эти обвинения, говоря, что высадил журналистку в Копенгагене спустя несколько часов, но позже сообщил, что она погибла в результате несчастного случая на подлодке, после чего он избавился от тела в бухте Кеге к югу от Копенгагена.

В конце августа в водах Копенгагена было найдено обезглавленное туловище Валль. Полиция предполагает, что Мэдсен убил журналистку, расчленил ее тело и привязал к торсу трубу, чтобы скрыть следы преступления.

Фото: democracynow.org