Полиция начала расследование в связи со слежкой за журналистом «Схем»

По факту слежки за журналистом программы расследований «Схемы» Александром Черноваловым Дарницкое управление полиции Главного управления Нацполиции Киева начало досудебное расследование, сообщает «Радио Свобода».

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса («Незаконный сбор, хранение, использование или распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия»).

Напомним, ранее «Схемы» сообщили, что за Александром Черноваловым ведется наружное наблюдение. Сам журналист заметил не менее трех случаев слежки за собой и семьей. Это подтверждают и записи с камер видеонаблюдения.

В связи с этим Черновалов написал заявление в полицию. Параллельно журналисты собственными силами пытаются установить, кто преследует их коллегу.

Фото: radiosvoboda.org