Полиция Москвы освободила корреспондента УНИАН Романа Цимбалюка

В Москве полиция отпустила задержанных корреспондента УНИАН в РФ Романа Цимбалюка, оператора телеканала «1+1» Никиту Бородина и аспиранта исторического факультета МГУ Захара Сарапулова.
Об этом УНИАН сообщил Роман Цимбалюк.
"Только что отпустили", - сказал он.
"Спасибо всем кто переживал, нас отпустили. Первый раз попал в отделение за 36 лет. Причём трезвый", - написал Цимбалюк в Facebook.
Напомним, что сегодняполиция Москвы задержала специального корреспондента украинского информационного агентства «УНИАН» Романа Цимбалюка.
Инцидент произошел во время записи интервью с аспирантом МГУ по имени Захар, который вывесил флаг Украины на здании университета в третью годовщину аннексии Крыма. Во время записи интервью приехала полиция, у журналиста изъяли документы и отвезли в местное отделение полиции.