ТЕЛЕКРИТИКА

Полиция Москвы освободила корреспондента УНИАН Романа Цимбалюка

Общество

В Москве полиция отпустила задержанных корреспондента УНИАН в РФ Романа Цимбалюка, оператора телеканала «1+1» Никиту Бородина и аспиранта исторического факультета МГУ Захара Сарапулова.


Об этом УНИАН сообщил Роман Цимбалюк.

"Только что отпустили", - сказал он.

Как задержали и освободили журналиста УНИАН Романа Цимбалюка и оператора «1+1»

"Спасибо всем кто переживал, нас отпустили. Первый раз попал в отделение за 36 лет. Причём трезвый", - написал Цимбалюк в Facebook.

Напомним, что сегодняполиция Москвы задержала специального корреспондента украинского информационного агентства «УНИАН» Романа Цимбалюка.

Инцидент произошел во время записи интервью с аспирантом МГУ по имени Захар, который вывесил флаг Украины на здании университета в третью годовщину аннексии Крыма. Во время записи интервью приехала полиция, у журналиста изъяли документы и отвезли в местное отделение полиции.



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