Полиция Москвы освободила корреспондента УНИАН Романа Цимбалюка

Напомним, что сегодняполиция Москвы задержала специального корреспондента украинского информационного агентства «УНИАН» Романа Цимбалюка.

Инцидент произошел во время записи интервью с аспирантом МГУ по имени Захар, который вывесил флаг Украины на здании университета в третью годовщину аннексии Крыма. Во время записи интервью приехала полиция, у журналиста изъяли документы и отвезли в местное отделение полиции.