Полиция избила корреспондентов «Громадського» и УНИАН в Святошинском суде

Представители полиции особого назначения избили в Святошинском суде Киева журналиста «Громадського» Дмитрия Реплянчука, а также задержали журналистов информагентства УНИАН и интернет-издания «Страна» Сергея Лефтера, который также получил несколько ударов, и Кирилла Малышева. Также задержаны около 30 активистов.

Как сообщает «Громадське ТБ» правоохранители положили Реплянчука на землю и били ногами и руками, пытались заламать, несмотря на то что он показывал им журналистское удостоверение. Все эти действия записывались на камеру, которую полицейские позже разбили. Затем представитель патрульной полиции помог журналисту подняться и вывел его из здания суда.

"Они били по камере, повалили и били ногами. Пытались ударить по голове. Я кричал, что журналист, а они: ах ты пресса, на!", – рассказывает Дмитрий Реплянчук.

Издание «Страна» рассказывает, что его журналиста «упаковали» в автозак вместе с активистами. При этом он показывал правоохранителям свое журналистское удостоверение, которое во время потасовки выбили из рук.

Всех задержанных отвезли в Шевченковское отделение полиции.

Сергея Лефтера, вскоре после того как посадили в автозак, отпустили, пишет УНИАН. "В зале суда было много очень журналистов, и большинство из них работало даже во время горячей фазы. Возможно, это был единичный случай, что не является правилом для полиции. Мы извиняемся перед УНИАН и Сергеем Лефтером за то, что ему был причинены такие хлопоты", – прокомментировал инцидент спикер МВД Артем Шевченко.

Кроме того, позже «Страна» сообщила, что Кирилла Малышева также отпустили из Шевченковского отделения полиции.

Напомним, сегодня, 24 октября, Святошинский суд рассматривает дело об избрании меры пресечения командиру батальона ОУН Николаю Коханивскому по подозрению в стрельбе из пневматического оружия.Активисты и сторонники командира находились в здании суда и блокировали зал.