Полиция и журналисты «Слідство.Інфо» договорились сотрудничать по делу Шеремета

Авторы документального фильма-расследования «Убийство Павла» об убийстве журналиста Павла Шеремета во время встречи 12 мая с руководителем Национальной полиции Сергеем Князевым предварительно договорились о сотрудничестве и возможном обмене информацией по этому делу, сообщает «Громадське».

"Мы не можем раскрывать, о чем была встреча. Одно уже можно сказать - позитив есть и в самой встрече, и в том, что мы предварительно договорились сотрудничать и обмениваться, возможно, какими-то данными, которые могут помочь им, и, возможно, что-то нам сообщат как журналистам", - сказал один из соавторов фильма Дмитрий Гнап.

Глава Нацполиции сообщил журналистам, что оперативная группа собиралась и пересматривала фильм-расследование «Убийство Павла»."Они достаточно тщательно изучили то, что изложено в фильме. И сейчас мы общаемся о том, каким образом мы могли бы сотрудничать. Пока еще не решено, какой форме будет это сотрудничество", - добавила Анна Бабинец.

Напомним, 10 мая проект журналистских расследований «Слідство.інфо» совместно с коллегами OCCRP представили фильм-расследование об убийстве журналиста Павла Шеремета – «Убийство Павла». В нем они рассказали, что получили много новых фактов об убийстве и его подготовке.

В частности, на одной из записей с камер видеонаблюдения журналисты обнаружили серую Skoda, которая приехала за пару часов до того, как двое подозреваемых заложили взрывное устройство. Из нее вышли двое людей, один из них - экс-сотрудник СБУ Игорь Устименко, и простояли несколько часов, уехав после того как взрывное устройство было заложено.

Фото: Facebook Максим Білоусенко