Полиция и налоговая провели обыски в редакции 057.ua из-за зарплат в «конверте»

Сотрудники полиции и налоговой Харьковской области вчера, 19 апреля, провели обыски в харьковском интернет-издании 057.ua.

Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, в ходе обысков изъяты документы по использованию труда сотрудников без надлежащего оформления, наличные средства и электронные носители информации.

По данным Фискальной, на предприятии официально работают только семь сотрудников. Однако допрошенные во время досудебного расследования в качестве свидетелей 12 человек рассказали, что они фактически работали в издании без официального трудоустройства и получали в «конверте» зарплату в размере от 5 до 15 тыс. грн.

Такие действия руководства издания, отмечают в полиции, привели к непоступлению страховых и единого социального взносов, что, в свою очередь, привело к потере работниками трудового стажа, нарушило их права на отпуск, социальные гарантии и повлияло на возможность правильного начисления им в будущем пенсии. "Все эти действия являются грубым нарушением законодательства о труде", - подчеркивают там.

В ходе дальнейшего расследования правоохранители планируют изучить деятельность издания. "Функционирование самого сайта и профессиональная деятельность никоим образом не является предметом досудебного расследования", - уточняют в полиции.

Между тем в самом издании 057.ua заявляюто давлении. "Единственное СМИ в городе, которое не принадлежит ни одному из политических проектов, олигархов и пр. и самофинансируется исключительно за счет рекламы, обеспечивая работой людей, сегодня преследуется в Харькове", - говорится в заявлении ресурса.

Также издание отметило, что правоохранители во время обыска нарушили постановление суда, который разрешил обыск, поскольку провели допрос всех людей, которые находились в помещении, в том числе гостей, стажеров, людей, пришедших на собеседование. "Всех их заперли и попросили сдать телефоны", - рассказывают в редакции.

Фото: «Телекритика»