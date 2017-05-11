Полиция допросит журналистов «Слідство.інфо» и экс-сотрудника СБУ по делу Шеремета

Министерство внутренних дел вызывает на допрос авторов фильма-расследования «Убийство Павла» и бывшего сотрудника СБУ Игоря Устименко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил «Украинской правде» главе ведомства Арсен Аваков по результатам совещания следственной группы полиции по этому делу.
"Убирая эмоции, многие факты в этом расследовании нас заинтересовали, и мы вызываем на допрос авторов, а также Игоря Устименко", – сказал он.
Глава Нацполиции Сергей Князев собирал всю следственную группу по делу об убийстве. На этом совещании обсуждались ошибки следствия, заслушивались все отчеты относительно расследования, а также факты, изложенные журналистами. "Мы приобщим сюжет журналистов к материалам уголовного производства и проверим изложенную там информацию", - сказал он.
Напомним, вечером 10 мая проект журналистских расследований «Слідство.інфо» совместно с коллегами OCCRP представили фильм-расследование об убийстве журналиста Павла Шеремета – «Убийство Павла». В нем они рассказали, что получили много новых фактов об убийстве и его подготовке.
В частности, на одной из записей с камер видеонаблюдения журналисты обнаружили серую Skoda, которая приехала за пару часов до того, как двое подозреваемых заложили взрывное устройство. Из нее вышли двое людей, один из них - экс-сотрудник СБУ Игорь Устименко, и простояли несколько часов, уехав после того как взрывное устройство было заложено.
Фото: Kmu.gov.ua
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