Полиция допросит журналистов «Слідство.інфо» и экс-сотрудника СБУ по делу Шеремета

Министерство внутренних дел вызывает на допрос авторов фильма-расследования «Убийство Павла» и бывшего сотрудника СБУ Игоря Устименко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил «Украинской правде» главе ведомства Арсен Аваков по результатам совещания следственной группы полиции по этому делу.

"Убирая эмоции, многие факты в этом расследовании нас заинтересовали, и мы вызываем на допрос авторов, а также Игоря Устименко", – сказал он.

Глава Нацполиции Сергей Князев собирал всю следственную группу по делу об убийстве. На этом совещании обсуждались ошибки следствия, заслушивались все отчеты относительно расследования, а также факты, изложенные журналистами. "Мы приобщим сюжет журналистов к материалам уголовного производства и проверим изложенную там информацию", - сказал он.