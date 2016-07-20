Полиция до сих пор не готова говорить о деле Шеремета

Об этом заявил заместитель председателя Нацполиции Александр Вакуленко в пятницу на брифинге в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Что касается убийства Шеремета. Работа продолжается... Будем готовы - обязательно проинформируем", - сказал он.



Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля в результате взрыва автомобиля, которым управлял, в центре Киева.

В конце прошлого года сталоизвестно, что агенты Федерального бюро расследований США не привлечены к делу по раскрытию убийства журналиста Павла Шеремета. Несмотря на то, что ранее и.о. главы Нацполиции Вадим Троян сообщал, что в Украину прибыли эксперты ФБР США, чтобы передать украинскому следствию свои заключения исследования видеомониторинга.

В октябре Троян также сообщал, что в деле о расcледовании убийства журналиста Павла Шеремета есть прогресс.