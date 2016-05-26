Полицейские выясняют обстоятельства обстрела журналистов «Слідство.інфо» возле дома Ахметова

Сотрудники Обуховского отдела полиции (Киевская область) проводят проверку по факту заявлений журналистов «Слідство.інфо» Максима Опанасенко и Кирилла Шапаря об обстреле неизвестными машины, в которой они находились, возле села Плюты Обуховского района.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области, данная проверка проводится пока на основании сообщений в интернет-СМИ, поскольку сами журналисты к правоохранителям пока не обращались. "Во время личного общения по телефону (14 апреля. - Ред.) с участником инцидента, журналист сам пообещал приехать в полицию через несколько дней и рассказать о произошедшем", - уточняют в полиции.

В «Слідство.інфо» рассказали, что инцидент произошел во время съемок нового имения Рината Ахметова. "На самой дорогой земле в Киевской области ведется масштабное строительство. Земля под имением принадлежит компании «Мета-Капитал», которая контролируется Ахметовым", - говорят журналисты.