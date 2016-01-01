Покинувший Украину журналист опубликовал подробности расследования контрабанды на фронте

В своем посте в Facebook журналист отмечает, что его работа в течение последних месяцев проходила на фоне "тотального молчания следственных структур".

Он пишет, что сумел воссоздать досье Галущенко, источником для этого стал персональный компьютер волонтера, переданный телеканалу «1+1», где Бобровников тогда работал, родными и близкими погибшего для проведения независимой экспертизы. Восстановившие материалы еще весной 2016 года журналист передал в правоохранительные органы.

Журналист отмечает, что погибший Галущенко проводил масштабную роботу не только по выяснению обстоятельств коррупционной и преступной деятельности в «серой зоне» Луганщины, но и проводил подобные разработки по всему украино-российскому фронту.

Бобровников пишет, что многие прямые и косвенные улики, добытые впоследствии, не оставляют у него сомнений в существовании крупного преступного конгломерата, задействованного не только в перемещении товаров между оккупированными зонами и основной территорией Украины, но и в серии умышленных убийств, сопряженной с этой деятельностью.

"Однако, как я уже писал ранее, архитектура этого покушения, количество людей, имевших мотив к убийству Галущенко, и неимоверная сложность связей и контактов луганских контрабандистов, усложняют процесс расследования", - отмечает журналист.

Напомним, что журналист Алексей Бобровников заявил, что выехал из Украины из-за угроз, связанных с его журналистским расследованием.