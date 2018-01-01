Похищенной журналисткой оказалась помощница Шария, задержанная СБУ

Служба безопасности объявила женщине, о которой ранее сообщалось, что неизвестные похитили ее в центре Киева, официальное предостережение о сотрудничестве с российским пропагандистом в ущерб безопасности Украины. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

"Наши сотрудники действительно вчера (4 сентября. – ТК) пригласили для предоставления официальных объяснений женщину, которая сотрудничает с российским пропагандистом на постоянной основе... Она не является журналисткой, она – помощница одного из пропагандистов, который сотрудничает с ФСБ", – сказала она.

По данным СБУ, женщина за гонорары снимала видеосюжеты, которые в дальнейшем использовались пропагандистом для дискредитации Украины в интересах российских спецслужб."Ее никто не задерживал, ее пригласили, поговорили, выразили официальное предостережение и отпустили", – подчеркнула пресс-секретарь СБУ.

Речь идет о помощнице экс-журналиста, блогера Анатолия Шария. В видеообращении на своем YouTube-канале он сказал, что готов вывезти ее и свидетелей произошедшего в ЕС для пресс-конференцию, на которой они бы смогли рассказать о действиях сотрудников СБУ. Также блогер заявил, что располагает соответствующей видеозаписью.

"В моих видео нет ничего противозаконного. Нет ничего противозаконного в действиях людей, которые работают на меня. Мы не нарушаем никаких законов", – говорит он.