Пограничники не пустили в Украину журналистов «России сегодня» и «Комсомольской правды»

Госпогранслужба не пустила в Украину фотокорреспондента информагентства «Россия сегодня» Рамиля Ситдикова и журналисток газеты «Комсомольская правда» Марию Ремизову и Елену Бодуэн,аккредитованных на Евровидение.

"Нашего фотографа «завернули» из Киева. На границе взяли документы, удалились куда-то и через примерно один час принесли постановление об отказе во въезде", - сказал«РИА Новостям» директор объединенной дирекции фотоинформации «России сегодня» Александр Штоль.

По словам Ситдикова, украинские пограничники задавали ему стандартные вопросы о цели визита, а затем выдали решение о депортации и обратный билет, после чего сопроводили до самолета.

По данным сайта «Миротворец», журналист неоднократно нарушал правила пересечения украинской границы во время посещений аннексированного Россией Крыма.

Как рассказали в «Комсомольской правде», запрет на въезд в Украину Бодуэн объяснили тем, что она посещала Крым, а Ремизовой сообщили, что она не смогла уточнить цель визита и не предоставила документов о финансовом обеспечении пребывания в Киеве. Им запретили въезжать в нашу страну в течение трех лет.

Как написал в своем Facebook спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, наличие аккредитации на Евровидение не является документом, который дает право для пересечение границы. "При принятии решений Госпогранслужба совместно с СБУ и Национальной полицией руководствуются исключительно интересами и законодательством Украины", - добавил он.

Фото: Facebook Евгения Биятова